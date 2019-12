Educatia - Food for thought la sfarsit si inceput de an

Oana Badea este profesor de discipline economice la Colegiul Tehnic Aiud, fost secretar de stat in Ministerul Educatiei si inspector scolar general adjunct la ISJ Alba.

. Astfel incat directiile sa fie corelate nu doar cu strategii europene in domeniul educatiei, dar mai ales cu cresterea relevantei si eficientei sistemului nostru de invatamant. Am putea avea "Directia pentru generalizarea educatiei timpurii", "Directia pentru reducerea analfabetismului functional", "Directia pentru reducerea parasirii timpurii a educatiei", "Directia pentru cresterea calitatii si a numarului de absolventi cu studii universitare" etc.Directiile ministerului trebuie sa deserveasca obiectivelor generale, de etapa si de viitor ale sistemului de educatie, nicidecum perpetuarii unor forme si functii depasite demult de realitatile timpului.Schimbarea in bine a sistemului de educatie necesita nu doar un efort in plus al cadrelor didactice, ci si al societatii in ansamblul sau. Daca profesorii buni au nevoie de un imbold salarial pentru a fi dispusi sa ramana in sistem pentru a face marea schimbare, metodele adecvate elevului de astazi si de maine necesita o baza materiala modernizata, rezultat al unor investitii majore in FIECARE scoala.Educatia are nevoie de investitii in cantine scolare, toalete civilizate, sali de clasa si de sport, laboratoare si multa tehnologie. Vreau sa fiu bine inteleasa:Adaptat lumii in care traim fara a renunta insa la rigoarea cunoasterii autentice. Sa permita folosirea tehnologiei, sa implice mai multa lectura si gandirea critica, munca in echipa si dezbaterea.Sa nu uitam cine suntem dar sa includem educatia juridica, economica, financiara si chiar politica. La scoala trebuie sa se invete despre igiena, nutritie si importanta preventiei pentru sanatate, despre discriminare, toleranta si consecintele violentei, despre frauda si importanta corectitudinii, despre necesitatea muncii voluntare, despre propaganda si stiri false. Despre bine si rau, adevar si minciuna, omenie si neomenie. Pentru ca toate acestea puse cap la cap sunt viata noastra de zi cu zi. Iar scoala cu folos e despre cum vom reusi sa ne traim viata, nu despre ce note am luat candva. E despre viitor.Pentru ca sunt sub asediul continuu al popularii cu incompetenti si sinecuristi, inspectoratele si vechile lor metehne trebuie sa dispara. O noua institutie organizata din temelie pe obiective ce tin strict de calitatea procesului de invatamant va impune o vreme buna reguli noi.Utilitatea unor Directii judetene care sa realizeze cu adevarat monitorizarea de proces este mai mult decat evidenta. Indicatorii nationali si europeni, precum parasirea timpurie a educatiei, abandonul scolar, analfabetismul functional, progresul scolar, pot fi constant imbunatatiti doar daca sunt asumati, pana la firul ierbii: de fiecare expert din directii, de fiecare director de scoala, de fiecare profesor de la clasa.Notarea cu calificative este temelia cladirii unui sistem de valori autentic. Pentru oricine "insuficient" are aceeasi semnificatie: nu e bine deloc. "Bine" nu e "foarte bine" si impune un efort in plus, iar excelenta este mult mai mult decat "foarte bine".Un sistem care te invata ca accesul intr-o ierarhie obiectiva se bazeaza pe efort suplimentar este infinit mai bun decat ceea ce avem in prezent. Pe cati nu i-ati auzit fericiti ca au luat cinci-ul? E bine fiindca trece clasa. In realitate nu e bine deloc.Sistemul de notare actual este subiectiv, nestandardizat si ineficient. Prea multe note mari si prea multe note de trecere fara acoperire. Calificativele bazate pe descriptori de performanta permit o evaluare standardizata si obiectiva. Doar descriind performanta si progresul elevului in mod real se poate interveni pentru imbunatatirea situatiei scolare individuale. Pentru ca dezvoltarea individuala este baza pe care se construieste totul.Toata experienta liceelor pedagogice in materie de practica pedagogica trebuie valorificata in acest program de formare initiala. Nu mai putem concepe ca viitorul profesor sa nu se fi aflat in situatii concrete de interactiune cu elevii in scoli de aplicatie.Beneficiul a peste o mie de ore de practica pedagogica nu poate fi ignorat. Predarea efectiva in perioada de formare nu poate fi rezumata la 0-3 ore. Cum nu putem concepe formarea unui medic in afara observarii pacientilor, asa nu putem sa continuam ritual nonformarea resursei umane pentru invatamantul preuniversitar in afara unei practici pedagogice autentice. Da! Este cu adevarat un altfel de masterat pentru ca vizeaza formarea resursei umane care lucreaza in domeniul definit drept prioritate nationala - educatia.Recompensarea in mai mare masura a efortului didactic pentru obtinerea progresului scolar. Scoala de masa se lupta cu analfabetismul clasic si functional, cu problemele grupurilor defavorizate, cu abandonul scolar sau parasirea timpurie a educatiei si mai putin cu reusita la olimpiade. Eficienta invatamantului de masa nu se refera la cei 2-5% elevi oricum capabili de performanta, ci la covarsitoarea masa de elevi care vor deveni angajatii tuturor domeniilor de activitate de maine.Traditional, fiecare spera ca schimbarea sa nu inceapa cu el, nu de la el, nu acum, nu de acum. Chiar si atunci cand a inteles ca asa nu se mai poate.Daca tot suntem la final de an, poate ar fi mai sanatos sa acceptam ca toate schimbarile trebuie sa inceapa de la mine. De la fiecare "mine" din acest sistem. De la fiecare "mine" din aceasta tara. Cu cat mai repede, cu atat mai bine!