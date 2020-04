Educatie la distanta: 826 de milioane de elevi nu au computer acasa, iar 706 milioane nu au internet

LIVE

UNESCO denunta, intr-un comunicat, o "fractura digitala ingrijoratoare in educatia la distanta", relateaza marti AFP."Disparitatile sunt deosebit de mari in tarile cu venituri reduse: in Africa subsahariana, 89% dintre cursanti nu au acces la calculatoare de familie, iar 82% nu au internet", noteaza UNESCO."In plus, in timp ce telefoanele mobile pot permite cursantilor sa acceseze informatii, sa se conecteze intre ei si cu profesorii lor, aproximativ 56 de milioane de cursanti traiesc in locuri care nu sunt deservite de retele mobile, aproape jumatate fiind in Africa subsahariana", adauga UNESCO.Aceste cifre au fost compilate de echipa speciala internationala pentru profesori, o alianta coordonata de UNESCO, pe baza datelor de la institutul sau de statistica si de la Uniunea Internationala pentru Telecomunicatii (UIT), se arata in comunicat.Cel putin 1,5 miliarde de elevi si 63 de milioane de profesori de ciclu primar si secundar sunt afectati de tulburari fara precedent provocate de pandemia de COVID-19, scolile fiind inchise in 191 de tari, conform UNESCO.Audrey Azoulay, director general al UNESCO, considera ca este necesara "multiplicarea eforturilor pentru asigurarea conectivitatii pentru toti", dar "si pentru a sprijini alte alternative, in special utilizarea emisiunilor de radio si televiziune comunitare si creativitatea in toate formele de invatare".UNESCO noteaza ca pentru "profesorii din regiunile in care tehnologia informatiei si comunicatiilor (IT&C) si alte metode de predare la distanta sunt mai putin disponibile, tranzitia la invatarea online a fost foarte dificila", "chiar imposibila"."In Africa subsahariana, doar 64% dintre profesorii din invatamantul primar si 50% din cel secundar au beneficiat de o pregatire minimala, care adesea nu include competente IT&C", se arata in comunicat."Aceste inegalitati constituie o amenintare reala la adresa continuitatii invatarii in aceasta perioada de tulburare fara precedent a educatiei", subliniaza Stefania Giannini, director general adjunct pentru educatie al UNESCO.