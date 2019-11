FSLI: Cerem noului Guvern renuntarea la costul standard per elev si alocarea a 6% din PIB pentru Educatie

Parintii sunt obligati sa aduca bani de acasa pentru supravietuirea scolilor

"Pastrarea actualului mod de calculare a costului standard per elev/prescolar inseamna adancirea subfinantarii si scaderea calitatii actului educational ca principal efect.Costul standard per elev/prescolar este "gaselnita" prin care guvernantii, de-a lungul anilor, nu au facut decat sa mimeze finantarea educatiei. Fara alocari de fonduri calculate in functie de realitatile din scoli, educatia din Romania va continua sa se degradeze intr-un ritm accelerat", sustin reprezentantii federatiei, conform unui comunicat de presa.Potrivit acestora, conform Legii Educatiei Nationale, banii de care dispune o unitate de invatamant pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ rezulta prin multiplicarea costului standar per elev/prescolar cu coeficienti specifici unitatii scolare si cu numarul de elevi.Valoarea costului standard per elev/prescolar s-a stabilit pentru prima data, prin HG in anul 2010, pentru cheltuielile de personal, iar in anul 2013 s-a stabilit si valoarea costului standard per elev/prescolar privind cheltuielile cu pregatirea profesionala, cheltuielile cu evaluarea periodica a elevilor si cheltuielile prevazute la articolul bugetar "bunuri si servicii"."Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant considera ca, dupa noua ani de la introducerea sa, acest cost standard per elev/prescolar poate fi numit "groparul" invatamantului preuniversitar.Stabilirea "din condei" a valorii costului standard in anul 2010 a insemnat lovitura de gratie data invatamantului preuniversitar, acesta accelerandu-si prabusirea. "Carpelile" anuale aduse costului standard prin HG au condus la realitatea pe care o vedem astazi: putine unitati de invatamant din cele peste 6.000 se mai pot incadra in cheltuielile de personal si asta nu pentru ca aceia care le conduc dau dovada de rea vointa, ci pentru ca actualul cost standard este incorect stabilit", se mentioneaza in comunicat.Sindicalistii afirma ca sunt din ce in ce mai multe cazuri in care unitatile scolare nu se pot incadra in costul standard per elev/prescolar, cum ar fi: unitatile de invatamant din zonele izolate, cu efective mici de elevi la clasa, unitatile de invatamant vocational, care sunt aproape de desfiintare, colegiile si liceele cu peste 30 de elevi la clasa, unde majoritatea cadrelor didactice sunt cu gradul I, precum si gradinitele cu efective de copii la grupa peste media prevazuta de lege."Acest lucru ar trebui sa fie un semnal de alarma pentru Guvern si Parlament, precum si pentru presedintele Romaniei.Tot din cauza acestui cost standard subdimensionat s-a redus constant numarul celor din categoria personalului didactic auxiliar si nedidactic, iar cei care au ramas fac cu greu fata din cauza volumului mare de munca.Pentru ca unitatile de invatamant sa functioneze in parametrii normali, pe langa cadrele didactice, unitatile de invatamant au nevoie si de aceste categorii de salariati", mai semnaleaza sindicalistii.Ei sustin ca "acelasi dezastru" este si in cazul costului standard pentru bunuri si servicii, atat timp cat el a crescut de la 301 lei/an per elev/ prescolar, valoarea din anul 2013, la 370 de lei in anul 2019."Asa s-a ajuns la situatia de neacceptat intr-o tara normala ca parintii sa aduca bani de acasa pentru supravietuirea unitatilor de invatamant. Aceasta este consecinta faptului ca Romania nu este capabila sa aloce in prezent decat 2,9% din PIB de la bugetul de stat pentru educatie, in conditiile in care, conform LEN, ar trebui sa primeasca 6% din PIB.Guvernantii nu au facut in toti acesti ani o analiza serioasa a acestui cost standard, pentru a se ajunge la valoarea lui reala, tinand cont de toate conditiile specifice din unitatile scolare.Au avut grija, insa, pentru a sta linistiti, sa prevada prin lege obligativitatea ordonatorilor de credite sa se incadreze in bugetul aprobat, fiind pasibili chiar de amenzi uriase daca nu fac acest lucru. Si pentru ca opinia publica sa creada ca in invatamantul preuniversitar se face jaf cu banul public, functionari din MEN au lansat ideea nedemonstrata ca in invatamantul preuniversitar sunt aproximativ 200.000 de elevi fictivi", se mai arata in comunicat.Sindicalistii din invatamant recunosc ca pot exista situatii in care anumiti elevi sunt trecuti in cataloage, dar nu frecventeaza cursurile, dar in niciun caz numarul nu este atat de mare."Daca se doreste un invatamant de calitate, daca se doreste ca scoala sa formeze forta de munca de care are atata nevoie Romania, daca se doreste sa inceteze migratia romanilor, atunci trebuie crescuta semnificativ investitia in educatie.Guvernantii trebuie sa lase Consiliul National privind Finantarea Invatamantul Preuniversitar sa stabileasca valoarea corecta a costului standard per elev/prescolar si sa se tina cont de ea sau cea mai buna varianta ar fi eliminarea acestuia.Pastrarea actualei formule privind stabilirea valorii costului standard inseamna ingroparea definitiva a invatamantului preuniversitar, "groparul" fiind acest cost standard. Consideram, de asemenea, ca presedintele Romaniei, profesor la baza, este cel care ar trebui sa inteleaga cel mai bine problemele din sistemul de invatamant preuniversitar generate de acest cost standard si ar putea sa solicite partidului care a preluat guvernarea renuntarea la costul standard per elev/prescolar si alocarea a 6% din PIB educatiei, ceea ce ar duce la cresterea calitatii invatamantului din Romania", a declarat Simion Hancescu, presedinte FSLI.