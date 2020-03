Incepe Code Hero, un club online gratuit de programare pentru copii

Ziare.

Clubul este un raspuns la masurile de inchidere a scolilor in contextul pandemiei cauzata de virusul COVID-19, si a aparut din dorinta de a oferi elevilor sansa de a continua procesul de invatare in deplina siguranta.In aceasta perioada delicata, cu totii ne aflam obligati sa ne izolam in casa, pentru a proteja sanatatea noastra si a celor din jur.Aceasta situatie afecteaza, care trebuie sa intrerupa scoala pentru o perioada nelimitata.O mare parte dintre ei nu vor avea parte de nicio forma de educatie in timpul acestei masuri, petrecand timpul acasa impreuna cu parintii care lucreaza.Printre efectele negative pe termen lung ale acestei situatii se numara cresterea inegalitatilor dintre copiii a caror parinti au posibilitatile financiare de a compensa lipsa educatiei formale si aceia care nu isi permit.Solutia pe care Asociatia Cartea Daliei o propune este clubul online de programare gratuit, care va functiona pe baza de voluntariat.Astfel, mentorii programului vor fi selectati din randurile, care doresc sa produca o schimbare in vietile celor mici.Programul este dedicat elevilor cu varsta cuprinsa intre 9 si 13 ani dinPentru a putea participa la cursuri, este necesar ca acestia sa aiba acasa acces la calculator si internet.Voluntarii profesionisti IT participa astfel activ la implementarea de solutii la problema actuala si ajuta copiii sa continue procesul de invatare, chiar daca acestia sunt fortati sa ramana in casa.Acestia vor preda exclusiv online, folosindu-se de platforma de programare, resurse dezvoltate de grupuri de cercetare de la universitatile MIT si Harvard din Statele Unite.Clasele vor fi organizate prin platforma online Google Classroom, iar comunicarea dintre mentori si elevi se va realiza in cadrul video-conferintelor, prin intermediul Google Hangouts Meet.Voluntarii profesionisti IT care doresc sa se implice in program, precum si parintii care doresc sa isi inscrie copiii pot face acest lucru pe site-ul oficial www.carteadaliei.ro pana la data deDupa finalizarea perioadei de inscriere, toti cei care s-au inscris vor fi contactati pentru stabilirea detaliilor organizatorice.In cadrul acestei initiative, participa dejadin companiile de IT partenere asociatiei, care inainte de aceasta perioada organizau cluburi de programare in scoli, iar acum nu si-au intrerupt activitatea de mentorat si c vbontinua sa predea elevilor in mediul online.Asociatia Cartea Daliei are ca misiune sa ofere copiilor din Romania acces la educatie de calitate prin sanse egale, indiferent de gen, de mediul in care traiesc, sau daca au sau nu o dizabilitate, pentru ca acestia sa isi dezvolte abilitatile necesare pentru locurile de munca din viitor, sa prospere si sa produca un impact intr-o lume digitala moderna.Pana in prezent, asociatia a fost numita Best Social Impact Startup din Romania lain 2018, si a primit varii premii, printre care Best Practice Digital Skills in Education laacordat de Comisia Europeana si premiul I la categoriain cadrul, acordat de Ministerul Tineretului si Sportului.Programele asociatiei sunt realizate cu sprijinul voluntarilor si al companiilor de IT sau fundatiilor partenere:filialele Cluj, Brasov si Sibiu,si