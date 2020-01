Informatica ar trebui sa devina proba de concurs la evaluarea nationala si disciplina obligatorie in toate liceele

Dezvoltarea competentelor digitale, necesara pentru a asigura viitorul copiilor nostri

Abilitati necesare pe piata muncii in viitor

Informatica, materie obligatorie in scoala gimnaziala, dar optionala in licee

Sistemul de invatamant "ca pe vremea mea" nu mai e de folos copiilor de azi

Dr. Ioana Petrescu este Senior Fellow la Mossavar-Rahmani Center for Business and Government la Harvard Kennedy School, directorul Centrului de Leadership si Inovare la SNSPA, fost ministru de finante si fost cadru didactic la Universitatea Maryland, College Park.

Conform datelor din 2019, se descarca 500 de ore de continut video de pe YouTube intr-un minut si sunt 3,5 miliarde de cautari pe Google intr-o zi.Nu se schimba numai modul in care ne petrecem timpul liber, comunicam sau ne informam, dar si meseriile se schimba rapid. De exemplu, in spitale sunt azi echipamente pentru care se foloseste tehnologia atat de mult incat au nevoie de ingineri pentru a le opera. In curand, si doctorii vor fi nevoiti sa fie mult mai instruiti in domeniul digital, pentru ca trebuie sa foloseasca un limbaj comun cu inginerii. Insa nu ai nevoie de cunostinte in domeniul digital numai daca te angajezi intr-o firma de profil sau intr-un spital, ci chiar si atunci cand ocupi anumite pozitii intr-un supermarket, pentru ca esti in acest fel mai productiv, ne spun experti in automatica.Un studiu al Bancii Mondiale din 2016, World Development Report, prezinta si abilitatile de care vor avea nevoie angajatii pentru a fi competitivi in viitor. Printre acestea se numara abilitatile cognitive, cum ar fi capacitatea de a intelege idei complexe, abilitati interpersonale, cum ar fi abilitatea de a lucra in echipa, dar si abilitati tehnice, care includ capacitatea de a dezvolta, opera si mentine sisteme tehnice.Universitatile din Romania incep sa se adapteze la aceste realitati. Universitatea Politehnica Bucuresti (UPB) este prima in care informatica a devenit disciplina la examenul la admitere, in 10 din cele 15 facultati.In 2020, vor fi 14 facultati cu admitere la informatica, fata de doar 4 in 2019 (facultatile de informatica din Bucuresti, Iasi, Cluj si Timisoara).Informatica se poate preda acum la elevii mult mai mici. Exista platforme de programare vizuale, precum Scratch, creat de MIT, care sunt folosite de peste 40 de milioane de utilizatori, mai ales in educarea celor mici.Exista si la noi firme care creeaza mediu vizual de programare foarte accesibil incepatorilor, precum Wyliodrin. Aceasta firma este castigatoarea editiei Innovation Labs 2013, un pre-accelerator de afaceri creat in UPB.Informatica este de curand obligatorie din clasa a V-a, insa nu testam elevii la informatica la final de gimnaziu. Informatica nu este materie obligatorie in toate liceele, in schimb, la bacalaureat elevii sustin un examen de competente digitale.Normal ar fi ca, in cadrul evaluarii nationale de la sfarsitul clasei a VIII-a, informatica sa devina proba de concurs, alaturi de matematica si limba romana.De asemenea,. Modificarea Legii educatiei si un ordin de ministru pentru introducerea informaticii in programa scolara pentru invatamantul liceal ca materie obligatorie ar putea rezolva aceasta problema.Bineinteles, aceste schimbari nu trebuie sa intervina peste noapte si sa bulverseze elevii, ele trebuie introduse de la inceputul unui ciclu de invatamant, pentru elevii care vor intra in clasa a V-a, respectiv clasa a IX-a in acest an.Ramane problema accesului la calculatoare pentru fiecare elev, care nu este complet rezolvata, desi suntem in anul 2020. De asemenea, este necesar ca si profesorii care nu predau informatica sa fie instruiti pentru a se familiariza cu tehnologia informatiei.Si asta se poate face doar printr-un proces de educatie continua a cadrelor didactice, in concordanta cu strategia Ministerului Educatiei. Astazi sunt cateva voci, putin auzite, care promoveaza nevoia de instruire continua a profesorilor.Mihaela Hunca, deputat si fost profesor de matematica, spunea dupa publicarea rezultatelor la testele PISA: "Este necesara o formare continua a cadrelor didactice pentru a putea preda notiunile teoretice, dar si aplicabilitatea lor practica. Numai profesorii pregatiti astfel ii vor stimula pe elevii nostri sa aiba incredere in ei, sa-si puna intrebari si sa dobandeasca in mod firesc competente de care vor avea nevoie pe viitor".Aceste schimbari in invatamantul romanesc ar contribui la dobandirea unor competente de care copiii vor avea nevoie in viitor. Educatia nu trebuie sa mai fie "ca pe vremea noastra", pentru ca pregatim copiii pentru viitor, nu pentru trecut.Daca nu vom aplica astfel de reforme in invatamantul romanesc, in viitor copiii nostri nu vor face fata cerintelor de pe piata muncii.Conform studiului "Proiectul privind capitalul uman" realizat de Banca Mondiala in 2018, Romania e codasa Europei in Indexul Capitalului Uman. Conform acestui raport, copiii romani nascuti astazi vor avea cel mai scazut capital uman din Europa cand vor atinge majoratul, din cauza serviciilor de educatie si de sanatate inadecvate.Introducerea informaticii ca materie obligatorie pentru elevii de liceu si testarea cunostintelor de informatica la evaluarea nationala ar putea evita dezastrul descris de studiul Bancii Mondiale.Mai mult, astfel de masuri ar reduce si decalajele in societate existente intre cei care sunt confortabili cu tehnologia si cei care sunt intimidati de ea. Sunt multe alte lucruri care ar trebui schimbate in sistemul de invatamant din Romania, insa nu mai putem amana fixarea competentelor digitale.