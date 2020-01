Inscrie-te la Mirunette Language Competition si castiga o tabara internationala in Marea Britanie

Ziare.

Marile premii oferite de Mirunette Education constau in doua tabere internationale de o saptamana in Marea Britanie. Inscrierile pentru prima etapa a concursului s-au deschis pe 20 ianuarie.Toti elevii doritori si curajosi se pot inscrie pana la data limita de 1 martie, completand un formular online pe site-ul organizatorului, sectiunea concurs.Mirunette Language Competition va avea 3 etape ce se vor desfasura in perioada 20 ianuarie - 26 aprilie.Prima etapa presupune completarea formularului de inscriere online ce contine si o intrebare simpla al carui raspuns se regaseste pe site-ul www.mirunette.ro A doua etapa consta intr-o proba video, detaliile urmand a fi trimise de catre organizator celor care vor trece de prima runda.Ultima proba va lua forma unor interviuri in limba engleza, la sediul Mirunette, cu toti cei 40 de finalisti.Marii castigatori vor fi anuntati in luna mai, iar pe langa cele doua tabere in Marea Britanie oferite de Mirunette Education, finalistii vor primi multe alte premii de la partenerii concursului: British Council, Editura Humanitas, Opera Comica pentru Copii, UnTeatru, Dent Estet, Ideal Board Games, Parc Aventura Brasov si DinoParc Rasnov. Festivitatea de premiere va fi sponsorizata de Laptaria cu Caimac si grupul Romaqua (prin brand-ul Aquatique)."Mirunette Language Competition are ca scop promovarea gandirii creative, depasirea barierelor de exprimare intr-o limba straina si oferirea unui cadru prielnic pentru dezvoltarea personala a tuturor participantilor.Organizarea acestui concurs national a venit din dorinta de a promova limba engleza ca mijloc al cunoasterii pentru elevii cu varste cuprinse intre 10 si 17 ani.Concursul a inceput in 2013, sprijinit fiind de parintii si profesorii interesati de progresul personal al copiilor si s-a dezvoltat datorita celor peste 10.000 de participanti care au fost dispusi sa iasa din zona lor de confort", a declarat Georgiana Malac, Marketing and Business Development Coordinator Mirunette Education."Mirunette Language Competition este deschis tuturor celor care sunt interesati sa invete si sa isi dezvolte nivelul de limba engleza, indiferent de zona din care provin.Pentru a-i incuraja, dar si pentru a le oferi sansa unei experiente de invatare alternativa si dezvoltare personala oferim ca premii doua tabere internationale de o saptamana in Marea Britanie.Totodata, ma bucura faptul ca impreuna cu partenerii nostri vom reusi sa recompensam eforturile tuturor participantilor, si astfel sa sustinem prin aceasta initiativa elevii curajosi, curiosi si dornici sa se dezvolte", spune Cristian Theodoru, Executive Manager Mirunette Education. Mirunette Language Competition este organizat in colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si anual inregistreaza peste 2.000 de elevi participanti.Obiectivul principal al concursului este acela de a oferi sansa tuturor elevilor talentati si pasionati de limba engleza de a iesi din zona lor de confort si de a testa sistemele educationale din strainatate.Din 2004 Mirunette Education ofera programe si tabere internationale in Europa, SUA si Canada ce au ca scop promovarea gandirii creative, depasirea barierelor de exprimare intr-o limba straina si oferirea unui cadru prielnic pentru dezvoltarea personala a tuturor participantilor.Compania reprezinta cu succes in Romania institutii prestigioase de invatamant din intreaga lume ce ofera garantia calitatii dar si relaxarea parintilor care aleg sa isi trimita copiii in astfel de programe internationale.In paralel, Mirunette Education ofera servicii de consiliere educationala pentru admiterea la scoli, licee si universitati de top din strainatate.Programele Mirunette se adreseaza copiilor cu varste incepand de la 7 ani, elevilor de liceu, dar si studentilor ce doresc sa isi imbunatateasca cunostiintele de limbi straine, sa traiasca o experienta internationala si sa se pregateasca pentru o lume multiculturala.In acelasi timp, Mirunette Education se adreseaza parintilor dispusi sa investeasca in educatia copiilor lor, profesorilor ce doresc sa isi diversifice pregatirea pentru a deveni dascali inspirationali si adultilor dornici sa isi imbunatateasca exprimarea intr-o limba straina.Mai multe informatii despre Mirunette Education si serviciile oferite gasiti la https://www.mirunette.ro/ sau pe pagina de Facebook/Instagram Mirunette Education.