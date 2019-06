Laude-Reut: De ce media - comunicare - marketing?

Ziare.

Subliniind importanta pe care comunicarea o are in lumea de astazi, doamna decan al FCRP, prof. univ. dr. Alina Bargaoanu, le-a atras atentia elevilor asupra privilegiului pe care il au de a studia discipline din sfera comunicarii si i-a indemnat sa fie recunoscatori scolii, profesorilor, parintilor pentru a aceasta oportunitate.Doamna decan i-a indemnat, totodata, pe elevi sa foloseasca acest statut privilegiat pentru a continua studiul comunicarii la nivel academic. De altfel, an de an, elevi de la Laude-Reut opteaza pentru o cariera profesionala in domeniul comunicarii ori al publicitatii si aleg sa devina studenti ai FCRP.Exprimandu-si bucuria pentru aceasta noua serie, a 13-a!, de absolventi de media-comunicare-marketing, Tova Ben Nun-Cherbis, Presedinte-fondator The Laude-Reut Educational Complex, The Reut Foundation, le-a spus elevilor cat de important este sa fie initiati, inca din timpul liceului, in cat mai multe domenii, pentru a-si descoperi vocatia si a-si alege drumul in viata.Cu emotie, Tova, cum ii spunem simplu, cu totii, a amintit ca multi elevi cresc de mici in scoala Laude-Reut, iar apoi revin in scoala, ca profesori sau pentru a desfasura activitati de voluntariat. Cel mai bun exemplu, a spus Tova, se afla chiar aici, cu noi, Mara Cristina, acum profesoara de marketing, sponsor al scolii prin firma sa de business si voluntar in diferite activitati. Nu intamplator, a mai spus Tova, scoala se numeste Reut, cuvant care inseamna in ebraica prietenie.A urmat prezentarea celor mai bune proiecte de absolvire. Primul, un film tematic, "Leul Ierusalimului - forta si speranta", realizat de Tudor Coman, 10 R, si colegii sai, referitor la instalarea statuii Leului in fata noului sediu al scolii, dar si la semnificatia sa istorica si simbolica pentru elevii care invata aici.Al doilea proiect a fost un videoclip realizat de Alexandra Mocanu, 9 R, despre participarea a 11 elevi de la Laude-Reut la Festivalul de creativitate/publicitate de la Barcelona, in noiembrie 2018.Si, in fine, un videoclip emotionant, intitulat "De ce Romania?", realizat de Sabin Vlad Codreanu, 9 U, in care sunt enumerate cateva argumente pentru care elevii de la Laude-Reut iubesc Romania si inteleg sa o promoveze.Ca in fiecare an, absolventii au primit diplome, acordate impreuna cu SNSPA si FCRP, si carti de specialitate. Anul acesta, printre carti s-a aflat ultima carte a doamnei profesor Alina Bargaoanu, "#Fake News. Noua cursa a inarmarii", oferita cu dedicatie de autoare.Relaxati, fara inhibitii, entuziasti si prietenosi, elevii de la Laude-Reut s-au simtit la SNSPA...in mediul lor.