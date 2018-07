Lipsa educatiei naste coruptie si faliment national

Mihai Sandu este consilier parlamentar cu o experienta de peste 3 ani in Camera Deputatilor, doctorand in stiinte politice si relatii internationale si absolvent de stiinte politice, istorie si relatii internationale. A mai lucrat la Administratia Prezidentiala si MAE.

In conditii total potrivnice, inaintasii nostri s-au luptat pentru limba romana si pentru istoria noastra, pentru ca romanii din Transilvania si cei din Tara Romaneasca si Moldova sa ramana impreuna, umar langa umar, frate langa frate.Publicarea "" reprezinta unul din momentele cele mai relevante pentru istoria limbii romane si a romanilor din Transilvania si unul care a contribuit in mod definitoriu la procesul care a dus, eventual, la infaptuirea unirii din 1918, care implineste anul acesta 100 de ani.Imi revin obsesiv in minte, de cate ori gasesc in istorie astfel de realizari exceptionale, oamenii politici si de cultura pe care i-am avut de-a lungul istoriei si mai ales atunci cand am avut cea mai mare nevoie de ei. Scoala Ardeleana, generatia pasoptista, monarhii Romaniei sau generatia lui Ionel I.C. Bratianu sunt, cu totii, parintii fondatori ai Romaniei.Pentru generatiile care au infaptuit si modernizat Romania, limba romana reprezenta o valoare si o cheie, pentru romanii de atunci si pentru generatiile viitoare. Nu degeaba una dintre primele masuri asupra carora s-a concentrat Alexandru Ioan Cuza dupa unirea Principatelor din 1859 a fost tocmai reforma educationala si infiintarea de universitati., punand scoala romaneasca langa cele ale Europei Occidentale.Facem un arc peste timp si ne regasim in Romania anului 2018. Desi in curand vom atinge pragul de 30 de ani de la revolutia care se presupunea ca deschide drumul Romaniei catre o democratie bazata pe un stat si o societate modernizate, pare ca mergem pe repede inapoi si nu cred ca exagerez cu nimic atunci cand spun ca, din anumite puncte de vedere, suntem nu doar inainte de 1989, dar chiar si de 1918.Astazi nu doar ca avem un sistem educational plin de hibe si adancit intr-o eterna criza existentiala, nu doar ca universitatile noastre sunt departe de elita occidentala si nu doar ca pare ca revenim cu o viteza ametitoare la o perioada a clivajelor educationale urban-rural sau legate de categorii sociale defavorizate, insaClasa politica, cea care ar trebui, in mod normal, sa dea tonul societatii, sa reprezinte un exemplu si sa cuprinda nu doar oameni de stat, dar si formatori, profesori pentru generatiile de maine, colcaie de incompetenta, educatie precara si chiar incapacitatea unei exprimari libere si corecte.. Si tot astazi avem o populatie in degringolada, complet nereprezentata si supusa unor nedreptati istorice din partea unor conducatori care probabil nu inteleg, in primul rand, responsabilitatea functiei pe care oricum nu sunt calificati sa o ocupe.Summit-ul NATO proaspat incheiat confirma, o data in plus, climatul de securitate extrem de volatil pe care il traversam, nu doar in ce priveste regiunea noastra, dar poate mai ales in ce priveste tensiunile acumulate la nivelul Aliantei si al intregii lumi occidentale. Provocarile externe sunt dintre cele mai diverse si mai atipice si reclama un raspuns adaptat la fiecare context in parte. Cu atat mai mult cu cat Romania este intr-una dintre cele mai complicate si fierbinti regiuni in acest moment, este ridicol si falimentar modul in care continuam sa ne punem singuri piedici, modul in care nu doar ca nu corectam vulnerabilitatile existente, ci le permitem sau chiar facilitam adancirea., un punct de sprijin atat la nivelul conducerii politice, cat si la cel tehnic sau civic, cu atat mai mult cu cat exista potential. In Romania, insa, caracteristica zilei este lipsa de educatie si lipsa de prioritizare a educatiei.Am scris in trecut si cred cu tarie ca. Doar atunci cand oameni curati si competenti, fara paienjenisuri morale si educationale, isi vor asuma implicarea dincolo de acest "" pe care il auzim in fiecare zi, doar atunci cand vom inceta sa mai fim reprezentati de ipochimene politice care nu mai respecta nici macar limba romana, doar atunci cand in fruntea statului va putea sta cu adevarat crema fiecarei categorii sociale, culturale, economice sau politice,. Astazi, degeaba avem acei cativa oameni competenti in sistemul educational care se zbat sa faca diferenta, in conditiile in care sunt sabotati aproape zilnic de ce se intampla in afara lor.La fel cum consider ca avem nevoie intr-o marja destul de mica de timp de o reforma constitutionala, cred ca solutia lui Alexandru Ioan Cuza si a lui Spiru Haret are nevoie sa isi gaseasca un corespondent in Romania de astazi., care sa acopere, ca si in urma cu un secol si jumatate, de la baza la varf, zona administrativa, reteaua scolara, partea de planificare educationala, arhitectura sistemului educational, resursele umane si reformarea institutionala, poate fi solutia de care avem nevoie.Romania lui Cuza si Haret, Romania pentru care trudisera Sincai si Micu, intra in lumea occidentala prin educatie, prin societate si prin elita politica. Astazi suntem integrati in lumea occidentala cu o sansa de a deveni parte componenta pana la capat, insa factual, pare ca ne indepartam cu fiecare zi de ce ar trebui sa reprezentam cu adevarat.