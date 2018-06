Marea Loja Nationala din Romania sprijina educatia de excelenta la Complexul Educational Lauder-Reut

Ziare.

Doctorul Radu Balanescu este un reputat profesor universitar in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacologie- sef al Departamentului de Chirurgie Ortopedica Pediatrica si seful Departamentului de Chirurgie Pediatrica din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii, Secretar Executiv al Conferintei Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare, autor al multor lucrari de specialitate in domeniul de competenta, precum si un implicat sustinator al educatiei si al valorilor propagate prin aceasta.Prin parteneriatul in discutie, Complexul Educational beneficiaza de o contributie financiara ce va fi pusa in sprijinul procesului educational pentru educatia de excelenta in care institutia este lider, asumandu-si in continuare misiunea de a pune pilonii societatii de maine, prin copiii pe care cu mare drag ii creste si educa.Multumim partenerului nostru si tuturor prietenilor scolii, pentru viziunea impartasita in educatie.