PMP ataca la CCR Legea educatiei, daca va fi promulgata. UDMR sustine ca a fost votata si de PMP

"Ii solicitam presedintelui Romaniei, domnului Klaus Iohannis, sa nu promulge aceasta lege ticalosita. In cazul in care va fi totusi promulgata, Partidul Miscarea Populara va sesiza in aceasta privinta Curtea Constitutionala a Romaniei. (...) Un proiect de lege, initiat de UDMR in 2018, a fost adoptat in aceasta saptamana de Senatul Romaniei si aduce peste 30 de modificari Legii educatiei nationale.Pe baza acestora, universitatile vor fi obligate sa organizeze admitere in limba minoritatilor la facultate, masterat sau doctorat, indiferent daca au sau nu sectii in limbile minoritatilor. Am aratat in mai multe randuri ca mai bine de jumatate dintre absolventii invatamantului preuniversitar in limba maghiara nu cunosc elementar limba romana", a aratat Marius Pascan.Deputatul PMP sustine ca, potrivit noului act normativ, absolventii vor putea sustine si examenul de admitere la nivelul universitatilor tot in limba lor materna, "chiar fara sa cunoasca limba statului ai carui cetateni sunt"."Conform prevederii respective, culmea, profesorii examinatori vor trebui sa cunoasca limba minoritatii, subiectele de examen se vor formula in limba minoritarului, repet, chiar daca la universitatea respectiva nu exista sectii cu predare in limba minoritatilor. Se incalca astfel flagrant autonomia universitara!Mai mult, prin amendamentele formulate de parlamentarii UDMR la respectivul proiect legislativ, adoptat de Senat, se stipuleaza ca nu se mai poate desfiinta sau infiinta nicio clasa cu predare in limba materna maghiara, fara acordul 'organizatiei minoritatii nationale reprezentate in Parlamentul Romaniei', adica al UDMR. Adica Uniunea va fi pe picior de egalitate cu Ministerul Educatiei Nationale", a subliniat Marius Pascan.Pentru acest proiect legislativ, Senatul a fost camera parlamentara decizionala, legea urmand sa fie trimisa spre promulgare presedintelui Romaniei."Este, evident, o lege discriminatorie, care incalca autonomia universitara, prin care se doreste oficializarea unei alte limbi in statul roman. Incalca articolul 13 din Constitutia Romaniei, conform caruia 'In Romania, limba oficiala este limba romana', prin urmare este o lege neconstitutionala si reprezinta un nou asalt etnic separatist impotriva tarii noastre ca 'stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil'.Reprezinta inca un pas catre segregationism pe criterii etnice, dar care poate avea drept consecinta si pregatirea superioara pe banii statului roman a unor tineri minoritari pentru a emigra, acestia neputand sa-si afle un rost pe piata fortei de munca din Romania, cata vreme nu cunosc limba romana", a mai declarat Marius Pascan.De cealalta parte, senatorul UDMR Novak Csaba Zoltan a spus ca este decizia PMP daca va ataca sau nu aceasta lege la CCR, afirmand ca este foarte curios cum se va intampla, mai ales ca o serie de colegi senatori de la PMP au votat-o."Nimeni nu a votat impotriva legii, dar legea a trecut cu 73 de voturi pro si cred ca 34 sau 36 de abtineri, niciun coleg nu a votat impotriva. In loc sa avem o discutie, in loc sa vina grupul PMP cu propuneri (...), in loc sa vina cu propuneri si cu discutii, vii cu asemenea provocari.O propunere de modificare a Legii educatiei trebuie discutata, sunt pareri pro si contra, dar nu cred ca trebuie atacata la CCR aceasta modificare. Este un razboi politic aceasta abordare", a sustinut Novak Csaba Zoltan, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures.Senatorul UDMR a precizat ca, in privinta modificarilor referitoare la sustinerea examenului de admitere la facultate in limba in care candidatul a studiat, aceasta a existat si in anii '60-'80 ai secolului trecut si prin aceasta se doreste ca cei care au studiat in limba materna sa aiba posibilitatea de a concura in mod egal cu cei care sustin examenul in limba romana, dupa care vor studia in limba romana."Dupa cunostintele mele, la Universitatea Politehnica din Bucuresti exista aceasta posibilitate, vin multi tineri din judetele Harghita, Covasna, dau examenul si dupa aceea continua in limba romana. Iar apoi dupa anii de studii vin cu diploma de la Politehnica, si-au insusit limba romana asa cum trebuie. Da, predarea limbii romane (in invatamantul preuniversitar - n.red.) este o problema, noi avem propuneri legislative, propuneri metodologice pentru aceasta problema si incercam sa rezolvam", a sustinut Novak Csaba Zoltan.