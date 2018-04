Profesorii Lauder-Reut se afla in avangarda educatiei STEAM in Romania, prin cursuri de formare in Israel

Ziare.

com

Scopul principal al acestui program educational a fost formarea continua a profesorilor prin prezentarea unor instrumente digitale utilizate cu succes in sistemul educational din Israel.Prin diversitatea activitatilor propuse participantilor de catre CET, programul a reprezentat si o incursiune in istoria, cultura si civilizatia Israelului, dar si o oportunitate de team-bulding pentru profesorii din Romania.Inca din prima zi, profesorii au avut ocazia de a cunoaste sistemul integrat de predare-invatare-evaluare dezvoltat de CET, in parteneriat cu Ministerul Educatiei din Israel.Profesorii au descoperit cum sunt utilizate manualele si lectiile digitale interactive, cum este utilizata platforma online pentru pregatirea suplimentara a elevilor, dar si care sunt cele mai importante tendinte in utilizarea IT la clasa: tehnologii mobile, realitate virtuala (VR), realitate augmentata (AR), inteligenta artificiala (AI), jocuri, prezentari video, variate retele de socializare.Prin, cu ajutorul unui kit de realizare a unui circuit electric, profesorii au rezolvat probleme de fizica. Solutiile fiecarei echipe au fost verificate in realitatea augmentata cu ajutorul unor programe speciale instalate pe telefoanele mobile.Profesorilor le-a fost prezentata platforma, dezvoltata de specialistii CET, care permite utilizarea modulelor online (simulari si prezentari) in realizarea lectiilor si au experimentat cateva dintre aceste simulari, atat in specialitatea proprie cat si in alte domenii.Le-a fost descris si prezentat modul in care mediul virtualpoate fi utilizat pentru realizarea online a pregatirii suplimentare a elevilor pentru performatele deosebite.Impreuna cu programul "Virtual Tutoring", aceste aplicatii ofera elevilor israelieni oportunitatea de a aprofunda continuturile predate online prin lectii suplimentare de 2-3 ore pe saptamana, lectii in care este importanta atat implicarea profesorilor cat si comunicarea directa intre elevi, in cadrul platformei.Activitatea practica a inclus si construirea unuila care toata echipa a participat cu mult entuziasm.Vizita la Yeruham, orasul din mijlocul desertului, a impresionat atat prin trainingul organizat de, cat si prin povestea oamenilor si a locului.Trainingul a reiterat conceptele abordate in ziua anterioara (VR, AR, mobile learning, coding, gaming) dar a adus si concepte noi precumsi a pus profesorii in pozitia de antreprenori. Lucrand in echipe acestia au cautat solutii tehnologice pentru obstacolele identificate in munca lor la catedra.Prezentarea din centrul de robotica din Yeruham a impresionat prin realizarile elevilor, atat in competitiile FRC (), cat si prin proiectul, in care adolescentii au adaptat masinute de jucarie pentru a putea fi utilizate de copii cu handicap motor.Profesorii au fost placut surprinsi sa descopere sprijinul acordat educatiei de catre comunitatea stiintifica, administratia locala si mediul de afaceri din acest oras.Vizita la scoala Tichon Hadash din Tel Aviv, partener educational traditional al Complexului Educational Lauder-Reut, a fost asteptata cu nerabdare si entuziasm.Profesorii romani si israelieni au discutat diferentele si asemanarile sistemului educational din ambele tari si au experimentat rezultatele muncii, pasiunii, dedicatiei si pregatirii suplimentare a unor grupuri de elevi si profesori.Cel mai interesant moment a fost cel de prezentare a micro-satelitilor realizati de elevi ai clubului de astronomie, construiti cu ajutorul Agentiei Spatiale Israeliene si lansati in spatiu. In prezent, acesti nano-sateliti transmit date cu caracter meteorologic.Profesorii romani au descoperit modul eficient si ingenios in care sunt structurate spatiile scolii si au vazut rezultatele eforturilor de formare a profesorilor prin integrarea tehnologiei atat in procesul de predare, cat si in evaluare.Ultima vizita profesionala a fost la Muzeul de Stiinta Bloomfield din Ierusalim unde profesorii au experimentat aplicarea practica a unor notiuni de logica, matematica, fizica, statistica.Principiile si notiunile au fost explicate utilizand obiecte din materiale simple - lemn, carton, sfoara, metal (experimentul generatoarei hiperboloidului de rotatie, demonstrarea teoremei lui Pitagora, dilema podurilor din Konigsberg, turnurile din Hanoi).Ghidul muzeului a aplicat profesorilor testul Turing pentru diferentierea operelor de arta realizate de Aaron, computerului cu, de cele realizate de oameni.Expozitia de biciclete, cu toate componentele prezentate din perspectiva mecanicii, aerodinamicii si a anatomiei, impreuna cu expozitia despre evolutia tehnologica in agricultura, au reprezentat alte modalitati de aplicare a stiintelor, surse de inspiratie pentru viitoarele activitati educationale bazate pe proiecte.In afara vizitelor profesionale, programul a cuprins si activitati de descoperire a culturii si civilizatiei Israelului precum vizita la Muzeul de Arta din Tel Aviv, ceremonia de comemorare a Holocaustului, sustinuta de elevi ai liceului Ironi Tet, minutul de reculegere in memoria victimelor Holocaustului, craterul din desertul Negev, povestea orasului Yeruham si a oamenilor activ implicati in comunitatea acestui oras, lectia de istorie in muzeul coloniei germane Sharona, tururile ghidate in Jaffa si Ierusalim.Prin amabilitatea si creativitatea reprezentantilor CET Israel, Einat si Ronit, carora le multumim inca o data, vizita de lucru a fost bogata in experiente interesante si utile.Aceasta vizita a reprezentat un prim pas in implementarea educatiei STEAM in Complexul Educational Lauder-Reut care se doreste a deveni centru pilot pentru utilizarea intrumentelor digitale si noilor tehnologii in educatie.