Romania 100 & Israel 70: Gala Prieteniei Magna cum Laude straluceste de Hanuca si de Craciun - a 17-a editie

Evenimentul a avut loc in Sala de Receptie a Palatului Parlamentului (intrarea A3 S2) si s-a desfasurat in organizarea Fundatiei Magna cum Laude-Reut, cu sprijinul Camerei Deputatilor, al Ambasadei Israelului in Romania si al Primariei Sectorului 3, in transmisiune directa realizata de Televiziunea Romana, pe canalele TVR, TVR3, TVR Moldova si TVR International.Candelabrul de Hanuca a fost aprins de domnul doctor HERMAN BERKOVITS, Consul Onorific al Romaniei in Israel si medic personal al Prim-Ministrului israelian Benjamin Netanyahu, impreuna cu domnul JONATHAN DAVIS, Presedinte al Raphael Recanati International School - Lauder School For Government, Strategy and Diplomacy - The Interdisciplinary Center Herzliya si Vicepresedinte Relatii Externe, IDC Herzliya, Israel, ambii membri ai Laude-Reut Board of Trustees.Domnul europarlamentar ANDI CRISTEA a dat lumina bradului de Craciun, in cadrul acestui spectacol stralucitor, a carei traditie porneste de la Casa Alba din Washington.Olimpicii Laude-Reut au fost premiati de personalitati marcante ale Romaniei, printre care campioanele SIMONA HALEP si NADIA COMANECI, alaturi de domnul Doctor ADRIAN BARBU si doamna Inspector Scolar General IOANA MIHAELA NEACSU.Cu aceasta ocazie, Banca Nationala a Romaniei a acordat elevilor merituosi patru bancnote aniversare dedicate implinirii a 100 de ani de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918, inmanate de domnul SERBAN MATEI, Director al acestei institutii.Au onorat cu prezenta acest eveniment peste 500 de invitati, personalitati ale lumii politice si diplomatice, reprezentanti ai institutiilor de stat si ai ambasadelor straine la Bucuresti, lideri ai corporatiilor si oameni de afaceri.Gazdele serii au fost doamna TAMAR SAMASH, ambasadorul Statului Israel in Romania, doamna DANA DEMETRIAN, Vicepresedinte BCR, sponsorul strategic al evenimentului si doamna TOVA BEN NUN-CHERBIS, presedintele Fundatiei Magna cum Laude-Reut si al Complexului Educational Laude-Reut, initiatoarea si promotoarea acestui minunat eveniment in Romania.Excelenta Sa, Doamna TAMAR SAMASH, Ambasador al Statului Israel si Presedinte de Onoare al Laude-Reut Board of Trustees, incheie in scurt timp mandatul diplomatic in Romania, iar membrii Laude-Reut Board of Trustees i-au daruit, cu ocazia Galei Magna cum Laude, un trofeu in semn de pretuire pentru intreg sprijinul acordat misiunii educationale pentru viitor, pentru legaturile stranse de prietenie si mentorat create.Invitatii s-au delectat cu un program artistic sustinut de elevii Complexului Educational Laude-Reut si momente muzicale de inalta tinuta in interpretarea artistului israelian Shlomo Josefsohn si a cantaretei Mirabela Dauer, un spectacol stralucitor in regia TVR.Gala Prieteniei este un eveniment de strangere de fonduri destinate educatiei de excelenta careia numele Laude-Reut ii este sinonim in peste cele doua decenii de existenta cu care se mandreste pe plan national si international.