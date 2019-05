Romania, pe ultimul loc in UE la rata de participare a adultilor la programe de invatare

Ziare.

com

Rata de participare a persoanelor adulte (cu varste cuprinse intre 25 si 64 de ani) din Uniunea Europeana la programe de invatare pe tot parcursul vietii a crescut gradual din 2015, cand se situa la 10,7%.Cea mai scazuta rata de participare a persoanelor adulte din Uniunea Europeana la programe de invatare pe tot parcursul vietii se inregistra anul trecut inUnul dintre obiectivele cuprinse in cadrul strategic pentru cooperarea europeana in domeniul educatiei si formarii profesionale ("ET 2020") prevede ca cel putin 15% din adulti ar trebui sa participe la activitati de invatare pe tot parcursul vietii pana in 2020.In medie, rata de participare a persoanelor adulte din Uniunea Europeana la programe de invatare pe tot parcursul vietii este mai ridicata in randul femeilor (12,1%) decat in randul barbatilor (10,1%).Iata care era situatia in 2018