Ziare.

com

"Tudor Paul Scripor a gasit solutia reprezentarii tactilo-grafice a culorii si a nuantei, printr-un simbol. Alfabetul Scripor este un limbaj universal, iar simbolurile culorilor pot fi usor recunoscute in orice pozitie. Acest alfabet inovator este compus din doar 10 elemente tactilo-grafice si poate fi invatat de oricine, fiind util in special persoanelor cu dizabilitati vizuale si intelectuale", arata MEC.Ministrul demis al Educatiei, Monica Anisie, si Tudor Paul Scripor, inventatorul Alfabetului Tactil al Culorilor, s-au intalnit, joi, la sediul ministerului, avand in vedere ca inventia acestuia, Alfabetul Scripor, a fost premiata la Salonul de Inventii si Inovatii de la Geneva cu Medalia de Aur la categoria Educatie, Cultura si Arta si a primit Premiul Special al Asociatiei Inventatorilor din Germania."Discutiile s-au axat pe multitudinea de avantaje directe de care persoanele nevazatoare sau cu alte dizabilitati, precum tulburari de spectru autist sau Sindrom Down, vor putea beneficia dupa implementarea acestui alfabet tactil al culorilor.Acesta ofera solutii concrete si le va permite acestora accesul la educatie incluziva in mod complet, gratuit si voluntar", arata MEC.Saptamana viitoare, se va semna protocolul de colaborare intre Ministerul Educatiei si Asociatia Alfabetul Scripor, protocol care prevede implementarea la nivel national si a acestui tip de alfabet."Astfel, Romania va deveni, oficial, prima tara din lume care implementeaza Alfabetul Scripor destinat persoanelor nevazatoare sau cu alte dizabilitati. Dupa mai bine de sapte ani de cercetari si teste, Tudor Paul Scripor a gasit solutia reprezentarii tactilo-grafice a culorii si a nuantei, printr-un simbol.Alfabetul Scripor este un limbaj universal, iar simbolurile culorilor pot fi usor recunoscute in orice pozitie. Acest alfabet inovator este compus din doar 10 elemente tactilo-grafice si poate fi invatat de oricine, fiind util in special persoanelor cu dizabilitati vizuale si intelectuale, permitand tuturor sa traiasca complet si accesibil intr-o lume covarsitor vizuala", explica reprezentantii MEC.Alfabetul Scripor foloseste atat forme geometrice bidimensionale, cat si un sistem simplu de puncte, astfel incat utilizatorul poate avea doua moduri de obtinere a informatiilor prin atingere.