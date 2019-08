Sindicat din Educatie: Inghetarea angajarilor va duce la blocarea activitatii in multe scoli

Ziare.

FSLI avertizeaza, intr-un comunicat remis miercuri, ca, din cele peste peste 6.500 de unitati de invatamant cu personalitate juridica, sunt foarte multe cu posturi unice, iar angajarile nu pot fi facute pe formula propusa de Ministerul Finantelor."Guvernul Romaniei propune inghetarea ocuparii posturilor pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, prin formula de angajare de 1 post scos la concurs pentru 3 neocupate.In cele peste 6.500 de unitati de invatamant cu personalitate juridica, deficitul de angajati este foarte mare pentru aceste categorii de angajati; in cea mai mare parte a acestor scoli exista un numar redus de posturi, cu mult sub normativele care se impun pentru o functionare normala a acestora.Cele mai multe sunt posturi unice, iar angajarile nu pot fi facute pe formula propusa de Ministerul Finantelor Publice. Este vorba despre posturile de secretare, contabili, laboranti, bibliotecare, ingrijitoare etc.Avertizam faptul ca blocarea angajarilor in sistemul de educatie va duce la blocarea activitatii in multe unitati de invatamant din Romania", a declarat presedintele FSLI, Simion Hancescu.FSLI critica si rectificarea bugetara care ar lasa ministerul fara o suma mare de bani."Propunerea de rectificare bugetara a Ministerului Finantelor Publice include diminuarea cheltuielilor de personal cu 400 de milioane de lei, argumentand ca M.E.N. a facut estimari gresite la cheltuielile de personal, si cu 80 de milioane de lei a sumelor destinate pentru plata dobanzilor legale obtinute prin sentinte judecatoresti.Aceasta propunere este de neinteles, avand in vedere faptul ca, in acest moment, pentru majoritatea cadrelor didactice, Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice nu se aplica corect!Concret, conform Legii nr.153/2017, cadrele didactice care indeplinesc functia de diriginte, educatoarele, invatatorii, institutorii, profesorii pentru invatamantul primar, profesorii pentru invatamantul prescolar, personalul didactic care are gradatie de merit, personalul didactic din invatamantul special, personalul didactic care asigura predarea simultana ar trebui sa beneficieze de majorari ale salariilor cu procentele prevazute de lege pentru fiecare categorie, prin aplicarea acelor procente la salariile aflate in plata si nu prin raportare la salariile de baza din anul 2016!", mai spune Hancescu.FSLI sustine ca acest lucru e recunoscut oficial si de Ministerul Muncii, intr-un raspuns la o adresa a federatiei, dar si de instantele de judecata care, prin sentintele date, admit ca salariile categoriilor de angajati mentionati mai sus nu se calculeaza corect."Prin urmare, se impune ca in regim de urgenta M.E.N. sa aplice corect Legea nr.153/2017, iar M.F.P., inainte de a propune aceste diminuari ale cheltuielilor de personal, trebuie sa se asigure ca sunt fonduri pentru aplicarea corecta a legii!", a adaugat liderul sindical.De asemenea, FSLI respinge si propunerea privind diminuarea sumelor destinate pentru plata dobanzilor legale obtinute prin sentinte judecatoresti, in conditiile "in care, conform sesizarilor primite de la sindicatele afiliate, sunt multe cazuri in care nu se respecta prevederile sentintelor judecatoresti, taindu-se in mod arbitrar din sumele reale de care ar fi trebuit sa beneficieze salariatii.Punerea in practica a acestor masuri propuse de Guvernul Romaniei va crea nemultumiri in randul salariatilor din educatie, existand si riscul declansarii unor actiuni de protest".A.G.