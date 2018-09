Sistemul de educatie romanesc functioneaza cu jumatate din finantarea prevazuta de lege

Ziare.

Daca in 2008 alocarea de la buget acordata invatamantului a fost de 4,2% din PIB, incepand cu 2010 a scazut drastic la 3,5% si a ajuns chiar pana la 3% arata date oficiale ale Ministerului Educatiei, analizate de Profit.ro Cu toate ca PIB-ul Romaniei a crescut in ultimii ani, finantarea sistemului de edcucatie a scazut sub 3% din PIB in ultimii doi ani, cand alocarile bugetare au fost de 2,8% din PIB, in 2016, si de 2,9%, in 2017.Finanatarea de la buget a sistemului de invatamant a ramas in acest moment, ca procent din PIB, la nivelul celei din perioada de criza, reprezentand jumatate din alocarea prevazuta de lege, respectiv 3% din PIB.Din cauza subfinantarii invatamantului romanesc, a crescut numarul de lucratori necalificati din totalul de angajati din Romania, reprezentand 15,20% din totalul de angajati.De altfel, la finalul anului trecut, Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) a atras atentia ca in proiectul de buget pe anul 2018, Educatia nu primeste fondurile necesare pentru a-si desfasura activitatea in conditii normale ANOSR a precizat ca nici in 2018 invatamantul nu va beneficia de cele 6 procente din Produsul Intern Brut, asa cum prevede legea.