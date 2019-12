Turcan spune ca bugetul pentru Educatie ar putea fi de minimum 5% din PIB in 2020

Ziare.

"In conditiile dificile pe care trebuie sa le acoperim cu bugetul de stat pe anul 2020, incercam ca tot ceea ce inseamna bani directionati spre educatie, cumulat, sa fie minim 5% din PIB. (...) Asadar, buget de stat cu fondurile europene sa aloce Educatiei minim 5% din PIB", a sustinut vicepremierul.Raluca Turcan a subliniat ca accesarea fondurilor europene pentru Educatie reprezinta o prioritate."Pe partea de fonduri europene avem o prioritate zero in ceea ce priveste finantarea Educatiei. Fondurile europene sunt o prioritate si vom anunta sistematic deblocarea fondurilor europene pe proiecte educationale", a afirmat Turcan.