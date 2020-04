UNICEF in Romania: Daca nu luam acum masuri, lumea de dupa pandemie va fi mai dura

Ziare.

com

In conditiile in care scolile din Romania sunt inchise de peste o luna, iar elevii sunt acasa in grija exclusiva a parintilor, UNICEF a vrut sa afle de la copii, prin intermediul acestui dialog online, care sunt provocarile pe care le intampina in aceasta perioada si cum reusesc sa le depaseasca.La randul lor, copiii participanti i-au adresat intrebari Reprezentantului UNICEF despre actiunile organizatiei pentru reducerea efectelor negative ale COVID-19 asupra celor mici si, in special, asupra copiilor vulnerabili si familiilor acestora din Romania., a declaratCopiii din Romania sunt preocupati de siguranta parintilor care continua sa mearga la serviciu, de educatia pe care o primesc in aceasta perioada, de mediul inconjurator si de impactul pe care masurile de carantina le au in reducerea poluarii, de sursele de informare si de nevoia de a avea un spatiu personal.Copiii au povestit cum reusesc sa se descurce in noua normalitate: isi gasesc noi hobby-uri, invata sa gateasca, incearca sa se uite mai putin la stiri si pastreaza legatura cu prietenii., a declaratPotrivit unui sondaj online efectuat in perioada 22-25 martie de UNICEF prin intermediul platformei www.qie.ro , la care au raspuns peste 4.600 de copii, aproximativ 1.000 de parinti si o 1.000 de profesori, cu doua saptamani inainte de aplicarea chestionarelor, doar 2 din 3 dintre copii au participat la cursuri online.Conform cadrelor didactice, pentru ca educatia online sa fie eficienta si accesibila tuturor, 50% dintre respondenti sunt de parere ca este nevoie de dispozitive mobile pentru copii, 30% de resurse educationale, iar 16% de echipament IT pentru scoli.37% dintre parinti au declarat ca petrec mai mult timp cu copiii lor si si-ar dori sfaturi despre cum sa foloseasca in mod pozitiv acest timp., a afirmat siEstimarile UNICEF arata ca 9% dintre copiii si tinerii cu varsta sub 18 ani din intreaga lume (2,34 miliarde) traiesc intr-una din cele 186 de tari in care, din cauza COVID-19, se aplica o forma sau alta de limitare a libertatii de miscare. 60% dintre copiii din lume, adica 1,4 miliarde de tineri, traiesc intr-una din cele 82 de tari in care se aplica masuri de oprire totala (7%) sau partiala (53%) a activitatilor economice si sociale, actuala criza sanitara riscand sa devina o criza a drepturilor copiilor.Puteti urmari inregistrarea intalnirii aici: https://www.facebook.com/UNICEFRomania/videos/505907490080024 Infiintat in 2019, Boardul Copiilor din Romania este un grup format din copii de diferite varste, din toata tara, provenind din medii familiale si din sistemul de protectie a copilului, cu origini etnice diferite si cu o experienta variata in domeniul reprezentarii.UNICEF este prezent in Romania si in alte 190 de tari si teritorii pentru a promova supravietuirea si dezvoltarea copiilor din perioada copilariei mici pana la adolescenta.In Romania, UNICEF lucreaza impreuna cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autoritati locale, societatea civila, sectorul privat, parteneri nationali si internationali si mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educatie timpurie de calitate si la scoala, pentru protejarea adolescentilor si monitorizarea drepturilor copilului, pentru protectie sociala si pentru mobilizarea de resurse in beneficiul copiilor.Pentru mai multe informatii despre UNICEF si activitatea sa, vizitati https://www.unicef.org/romania/ro Urmariti UNICEF in Romania pe Facebook si Instagram