UNICEF si Microsoft lanseaza o platforma educationala globala pentru a contribui la gestionarea crizei din educatie provocata de COVID-19

Pasaportul educational este rezultatul unui parteneriat incheiat intre UNICEF, Microsoft si Universitatea Cambridge, impreuna cu departamentele acesteia Cambridge University Press si Cambridge Assessment, fiind creat cu scopul de a oferi educatie copiilor stramutati si refugiati prin intermediul unei platforme digitale de invatare la distanta.Instrumentul parcurge acum un proces rapid de extindere pentru a facilita implementarea unui curriculum national adresat copiilor si tinerilor ale caror scoli au fost obligate sa isi inchida portile din cauza COVID-19. In plus, platforma va pune la dispozitia profesorilor si educatorilor resurse cheie., a afirmatPotrivit ultimelor date UNESCO disponibile, inchiderea scolilor a afectat 1,57 de miliarde de elevi in peste 190 de tari din lumea intreaga.Pasaportul educational, dezvoltat in ultimele 18 luni, ar fi trebuit sa ia forma unui program pilot in acest an. Dupa declansarea pandemiei si inchiderea scolilor peste tot in lume, programul si-a extins rapid amploarea. Acum, toate tarile care au un curriculum ce poate fi predat online vor putea facilita studiul online al copiilor si tinerilor prin intermediul dispozitivelor de acasa.Kosovo, Timorul de Est si Ucraina - care au inchis portile scolilor in ultimele saptamani pentru a opri transmiterea virusului - sunt primele tari care implementeaza curriculumul online cu ajutorul pasaportului educational. Continutul disponibil elevilor cuprinde carti online, filmulete si materiale auxiliare pentru parintii copiilor cu dificultati de invatare.a declaratCopiii si tinerii care isi continua educatia online o pot face prin intermediul unei platforme nationale, accesate pe pagina learningpassport.unicef.org dedicata tarii lor.Platforma aferenta fiecarei tari ofera un curriculum digitalizat, cu manuale si continut auxiliar, in limbile nationale, beneficiind de o coordonare comuna la nivel national pentru a raspunde cat mai bine nevoilor specifice ale elevilor si cadrelor didactice.Pasaportul educational tine evidenta materiilor studiate de catre fiecare elev si ofera indrumare elevilor, cu un sprijin suplimentar minim.Pasaportul educational reprezinta un exemplu al modului in care UNICEF reuseste sa stabileasca parteneriate cu companiile din sectorul privat, printr-o abordare bazata pe valori comune, in care crearea valorilor sociale si solutionarea problemelor constituie demersuri firesti pentru orice companie.Pasaportul educational face parte din Progresele globale privind invatarea la distanta si telemunca promovate de parteneriatul Generation Unlimited, incurajand utilizarea tehnologiei pentru abordarea provocarilor cu care se confrunta elevii, facilitatorii si furnizori din domeniul educatiei, mai ales in zonele de conflict si in contextele umanitare.Generation Unlimited este un parteneriat multisectorial incheiat la nivel global pentru a raspunde nevoii stringente de a extinde oportunitatile disponibile tinerilor in sfera educatiei, a formarii si a angajarii.Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) faciliteaza transformarea digitala in era cloud-ului inteligent si a edge-ului inteligent. Misiunea sa este aceea de a oferi fiecarei persoane si fiecarei organizatii de pe planeta posibilitatea de a realiza mai multe.Generation Unlimited constituie un parteneriat global al carui scop este sa pregateasca tinerii pentru a deveni cetateni productivi si implicati. Acesta conecteaza invatamantul secundar si formarea profesionala la locurile de munca si antreprenoriat, oferind fiecarui tanar sansa de a se dezvolta pe piata muncii.UNICEF este prezent in Romania si in alte 190 de tari si teritorii pentru a promova supravietuirea si dezvoltarea copiilor din perioada copilariei mici pana la adolescenta.In Romania, UNICEF lucreazaimpreuna cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autoritati locale, societatea civila, sectorul privat, parteneri nationali si internationali si mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educatie timpurie de calitate si la scoala, pentru protejarea adolescentilor si monitorizarea drepturilor copilului, pentru protectie sociala si pentru mobilizarea de resurse in beneficiul copiilor.Pentru mai multe informatii despre UNICEF si activitatea sa, vizitati https://www.unicef.org/romania/ro Urmariti UNICEF in Romania pe Facebook si Instagram