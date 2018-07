Viziunea Academiei Romane asupra educatiei parentale: Specific national romanesc si familie traditionala, in loc de conceptiile moderniste ale ONG-urilor straine

O comparatie cu felul in care vorbeste un academician austriac si ce spune acesta despre Centenar

In vremuri in care Romania e intr-o profunda criza de legitimitate, academicienii ne indeamna astfel sa ne intoarcem la nationalism.Academia Romana, mai exact Prezidiul acesteia, a gasit de maxima importanta transmiterea unui mesaj public in care expune conceptia asupra educatiei parentale si, in sens mai amplu, asupra scolii romanesti ideale.Care este, asadar, idealul paideutic (de educatie) al Academiei Romane, intr-o epoca in care alte natiuni si, ca atare, alte Academii, vorbesc despre algoritmi genetici, inteligenta artificiala si educatia ca proces de formare intelectuala?Din comunicatul catre tara al celor cinci academicieni din Prezidiu, printre care Ioan Aurel Pop si Razvan Theodorescu, desprindem viziunea ampla pe care forul o are asupra scolii: in loc de constructie intelectuala, in sensul Bildung-ului german, mai degraba formarea sentimentului de apartenenta etnica si nationala, unde natiunea este vazuta ca fiind eminamente crestina si asezata in jurul familiei traditionale.In conceptia academicienilor, asadar, specificul national (unde natiunea este intr-o paradigma etnicista, daca parcurgem cu atentie documentul) nu poate fi compatibil cu "ipotezele educationale asa-zis moderniste", mai ales daca acestea sunt de provenienta straina, din "cercetari facute de institutii internationale si ONG-uri, cu fonduri private straine".Cu cat citesti textul academic, cu atat inaintezi in aceasta paradigma a educatiei nationaliste, nu nationale, cum pretind semnatarii.Le dau cuvantul:"Proiectul Ministerului Educatiei Nationale de legiferare a unui sistem de educatie parentala fara nici un specific romanesc, explicit impotriva familiei traditionale, ca nucleu al vietii sociale, culturale, morale si cu implicatii enuntate crestine, milenare a romanilor, presupune o educatie uniforma a copiilor, fara diferente de sex, de particularitati antropologice si psihologice, de mediu comunitar (rural, urban), etnic."Mai departe, Academia ne indeamna sa ne educam copiii nu doar in spirit national, ci in spirit national triumfalist.Astfel, din secolul de unitate nationala care se scurge in acest an, probabil unul dintre anii cei mai acerbi in ceea ce priveste legitimitatea institutionala, academicienii propun sa alegem bilantul realizarilor de exceptie ale romanilor, dar nu oricare romani, ci aceia "educati in spiritul traditiilor noastre".Prilejul pentru care Academia iese din tacere - pentru ca nu exista o singura luare de pozitie a acesteia in privinta reducerii numarului de locuri din Universitatile de elita, de pilda, ori in privinta exodului de creiere, acutizat pe fondul modificarilor legislative criticate chiar de magistrati - este proiectul Strategiei de educatie parentala, la care se lucreaza de cativa ani, supus dezbaterii publice de Ministerul Educatiei."Acceptarea ei ar insemna dublarea invatamantului traditional cu unul sustinut de institutii straine, finantate de Statul Roman, cu sume imense, care ar putea fi destinate unor obiective stringente de igienizare, eficientizare si buna administrare a scolilor", mai spune Academia.In acest context, e remarcabil totusi ca Academia Romana nu arunca vina direct pe Soros si pe statul paralel, dar consolarea e subreda.Despre Romania celor 100 de ani de care amintesc academicienii romani am vorbit cu un istoric austriac, membru al Academiei vieneze de Stiinte, al carui limbaj este lipsit de patos si protocronism, dar asta nu il impiedica sa remarce lucrurile bune din istoria Romaniei.Despre Romania Mare vorbim triumfalist si, pana la urma, e un succes faptul ca ne-am pastrat 100 de ani teritoriul, dar ar trebui sa vedem si pretul pe care l-am platit, mi-a spus acesta, intr-un interviu acordat: o pierdere masiva a populatiei educate, convenabila politicienilor din ultimii ani, care vor cu orice pret sa impiedice formarea unei mase critice la Bucuresti.Ce s-a intamplat cu Romania in 100 de ani? E o intrebare pe care nu ne-o punem, spune Schmitt, si preferam doar sa marcam triumfalist aniversarea. Intr-un secol de existenta statala, un fapt extraordinar in zona balcanica, Romania a reusit sa isi distruga iremediabil taranimea si satele, sa isi alunge cateva milioane de oameni educati peste granite si sa cultive o cultura a suspiciunii si neincrederii generalizate.Au fost si sperante si inca exista potential, spune istoricul austriac, care a invatat limba romana, pentru a putea citi arhive si pentru a intelege ce din istoria noastra trebuie recuperat de memoria sociala, pentru a fi o societate democratica.In procesul de democratizare intrerupt succesiv in ultimii 28 de ani de vechile structuri comuniste, care nu au disparut, un rol important il au intelectualii, dar niciun intelectual nu poate fi critic si independent daca nu e independent economic. Or asta e spre imposibil, spune Schmitt, intr-o tara in care aproape fiecare cetatean e tinut intr-o relatie de dependenta cu statul.Ce e de facut ca ne punem iarasi pe drumul drept si sa avem o voce europeana? In primul rand, spune Schmitt, Romania are nevoie de opozitie politica, asa cum a fost opozitia transilvana facuta de Maniu.Mai apoi, are nevoie de politicieni semnificativi in Europa, asa cum spune ca Liviu Dragnea nu este, pentru ca e un politician "modest", lipsit de ideologie.