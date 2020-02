65.000 de elevi vor beneficia de o masa calda la scoala. Costul programului: 82 milioane de lei

Ziare.

"In anii anteriori, acesta a functionat in 50 de unitati de invatamant. Incepand din semestrul al II-lea al anului scolar 2019-2020, programul "Masa calda" se va desfasura in 150 de unitati de invatamant. (...) Studiile de impact au aratat ca aceasta masura a avut ca efect scaderea ratei abandonului scolar, diminuarea absenteismului, precum si formarea deprinderii, la copii, pentru o alimentatie sanatoasa", se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Educatiei.Astfel, in perioada derularii activitatii didactice, prescolarii si elevii din cele 150 de unitati de invatamant vor primi gratuit un pachet alimentar sau o masa calda pe zi in limita valorii zilnice de 10 lei/beneficiar (inclusiv TVA).Comparativ cu anul precedent, numarul beneficiarilor programului este mai mare cu 41.888 de elevi, insumand pentru anul in curs un numar total de 65.343 de elevi, suma estimata pentru implementarea programului pentru anul 2020 fiind de"Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde se organizeaza la nivelul fiecarei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale si se stabileste potrivit prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice", precizeaza sursa citata.