Aberatia zilei: Dragi parinti, pregatiti-va ghiozdanele! Statul tine mortis sa va scoleasca

"Strategia nationala de educatie parentala are ca fundament abordarea teoretica conform careia familia nu este inteligibila ca realitate obiectiva, ea este mai degraba un produs socio-cultural, 'o constelatie de idei, imagini si terminologii' creata si recreata permanent de practicile socio-culturale" (?!?!) .

"Sustinerea formarii si dezvoltarii competentelor parentale devine una dintre misiunile pe care statul trebuie sa si le asume, daca dorim ca educatia copiilor si tinerilor sa devina o actiune coerenta, eficienta si care sa ofere sanse egale tuturor".

"In Romania exista un numar de legi si reglementari pentru educatia si protectia drepturilor copilului, dar niciuna nu stipuleaza nevoia sau obligativitatea educatiei parentale".

principii

"set de rezultate asteptate"

25% dintre specialisti (educatie prescolara, educatie preuniversitara, asistenta medicala primara si asistenta sociala), instruiti pentru a oferi programe de educatie parentala

80% dintre parinti /reprezentanti legali/persoana in grija careia se afla copilul participanti la programe de educatie parentala aplica practici pozitive de ingrijire, crestere si educatie a copiilor, din care cel putin 30% sunt barbati (de ce 80 si nu 90 sau 75?! de ce 30 si nu 50 sau 100?! - n.red.)

75% dintre copii (cu varste intre 0-18 ani) se vor dezvolta armonios intr-un mediu familial adecvat atingerii potentialului lor

90% din copii cu varsta de 0-5 ani se dezvolta corespunzator standardelor de invatare si dezvoltare timpurie

75% dintre tineri, femei si barbati (potential viitori parinti) cu abilitati parentale dezvoltate

Sume puse la bataie pentru educarea a 2.553.861 de parinti

Fiecare parinte participa la cursuri de educatie parentala in momentul in care copilul intra intr-un nou ciclu de invatamant

Un raport al Bancii Mondiale dat publicitatii miercuri arata ca procentul elevilor romani capabili sa rezolve probleme complexe este cel mai scazut din UE. Acelasi document arata ca absolventii romani care intra pe piata fortei de munca nu detin competente socio-emotionale cheie (motivatie, lucru in echipa, responsabilitate etc.), cei din invatamantul superior au competente excesiv teoretice, in timp ce absolventii din invatamantul profesional si tehnic au"Pentru Romania, devine imperativa nevoia de a investi mai mult si mai inteligent in educatie (...) A merge la scoala nu este acelasi lucru cu a invata", se arata in analiza Bancii Mondiale.In aceste conditii, in loc sa se preocupe de rezolvarea problemelor grave cu care se confrunta elevii si profesorii, Ministerul Educatiei a lansat in dezbatere publica, in legatura cu care oricine isi poate da cu parerea pana in 10 iulie.Nu va plac sedintele cu parintii? Stati sa vedeti ce va asteapta.Spicuim din strategie cateva aspecte care ne-au atras atentia in mod deosebit (sublinierile ne apartin):Strategia are la baza mai multe, printre care "principiul egalitatii de sanse intre femei si barbati si promovarii diversitatii" (oare ce va spune Coalitia pentru Familie? - n.red.).De asemenea, strategia are in vedere si unAutorii strategiei spun ca va exista o, cate 4 in fiecare judet, plus sectoarele din Capitala (188 persoane), costul total al pregatirii lor ridicandu-se la 260.756 de lei.De asemenea, vor exista 7.108, pentru care statul va cheltui 9.348.757 de lei.Mai mult, Ministerul Educatiei estimeaza ca la cele 10 sesiuni ale cursurilor de educatie parentala vor participa fixLa toate acestea se adauga numeroase alte costuri pentru "management, monitorizare si evaluare"."In concluzie, dupa etapa de formare a educatorilor parentali, ar fi necesara o alocare bugetara de 295.041.105 lei pentru primul an pentru 2.553.861 de parinti participanti la cursurile de educatie parentala.""."Incepand cu, vor participa la cursuri de educatie parentala un numar mediu de 150.000 de parinti"., care se va realiza la sfarsitul fiecarei etape si la sfarsitul perioadei pentru care este aprobata prezenta Strategie si vor face publice rapoartele de progres".Poate ca ideile de mai sus ar fi interesante intr-o societate in care meritocratia nu este doar un cuvant din dictionar greu de pronuntat si in care piramida valorilor umane nu inteapa podeaua.Din pacate, noi traim intr-o tara in care vedem zi de zi ministri agramati chinuind limba romana pe culoarele Puterii, demnitari care plagiaza, fura si mint, politicieni lipsiti de bun simt elementar injurandu-se prin Parlament, vedete de toate soiurile mascarindu-se in emisiuni de televiziune, copii pusi sa dea cu capul de asfalt in cinstea potentatilor zilei, copii folositi in scop electoral pe paginile de Facebook ale primaritelor si, iata, aceiasi politicieni incercand sa ne educe si sa ne invete cum sa ne crestem copiii.Cu alte cuvinte, sa fim si noi ca ei. Si sa ne crestem copiii asemenea lor.