Academia Romana propune un set de masuri dupa rezultatele proaste obtinute de elevi la testele PISA

cunoasterea aprofundata a limbii si literaturii romane;

studierea temeinica a gramaticii, inclusiv in anii de liceu, la toate profilurile, in maniere adaptate si specifice;

exercitiul insistent al lecturii, deopotriva din carti tiparite sau pe suport digital; cultivarea literaturii romane in maniera diacronica, pe curente si miscari literare, din Evul Mediu pana astazi;

cultivarea serioasa a limbilor straine si a literaturii universale;

debarasarea de "ideea reducerii orelor de istorie cu scopul asigurarii educatiei globale si pregatirea viitorilor 'cetateni europeni' (...)"

Potrivit punctului de vedere al Academiei privind unele aspecte ale invatamantului preuniversitar din Romania, "pana la adoptarea unei noi legi a educatiei nationale, menita sa fie stabila si sa cuprinda mai mult principii decat date concrete (acestea trebuie sa fie detaliate in statute si regulamente), este nevoie de un set de masuri care sa stabilizeze scoala romaneasca si sa-i confere perspective bune de dezvoltare, fara a ceda in fata unor presiuni conjuncturale, derivate dintr-o perceptie pripita asupra schimbarilor din societatea contemporana si lipsita de o analiza profunda si riguroasa".Academia, care se declara "gata sa colaboreze cu Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru gasirea celor mai bune solutii aplicabile scolii romanesti", considera ca "care sa raspunda dinamicii societatii contemporane"."Astfel, protectia mediului, combaterea poluarii se pot studia la Geografie,la Stiinte sociale si la Istorie (in liceu),la Istorie,, educatia igienica si educatia sexuala la Biologie, circulatia pe drumurile publice la Dirigentie etc.", sustin membrii Prezidiului Academiei Romane."Presiunea prin care se cere eliminarea sau reducerea drastica a teoriei in favoarea sustinerii deprinderilor practice are, de asemenea, un grad mare de periculozitate", afirma sursa citata, subliniind ca "stiintele fundamentale si cele ale naturii trebuie sa fie studiate in continuare, incepand cu bazele lor teoretice".devine tot mai mult o metoda universala de viata si un mod de a actiona in toate domeniile, dar omul modern nu poate trai si actiona in viata fara cunostinte lingvistice, istorice, geografice, etnografice, filosofice, etice etc, dimensiunea istorica a existentei noastre individuale si de grup ramanand esentiala", se arata in comunicatul citat.In acest sens, Academia Romana considera ca"Acelasi rol il are si geografia ca disciplina scolara, pentru ca ne ajuta sa ne plasam in spatiu, sa nu confundam meridianele cu paralelele si sa stim ce deosebire este intre Ecuator si Ecuador", iar "limba latina, studiata cel putin un an, de preferat in clasa a VIII-a, are un dublu rol: mai intai ne ajuta sa intelegem latinitatea careia ii apartinem" si, in al doilea rand, "gramatica latinei, ca si gramatica romaneasca, disciplineaza mintea elevilor, aduce rigoare si logica in exprimare", accentueaza Academia.Potrivit sursei citate, "si aceasta nu poate fi eludata de dragul modernizarii sau al simplificarii vietii" si "nu trebuie redusa la o institutie de prestari de servicii care livreaza ocupanti de locuri de munca robotizati, limitati"."Scoala trebuie sa-i dea absolventului sentimentul ca viata sa are un sens, o motivatie culturala, care se concretizeaza intr-o armonie a identitatii personale si a celei nationale, cu apartenenta la cultura europeana si la cea planetara. Si, din aceasta perspectiva, studierea limbii si literaturii romane, a limbilor straine, a limbii si culturii latine, a istoriei, geografiei etc. devin extrem de importante pentru viitor. De asemenea,si sa conduca la o pregatire precara, superficiala si nepotrivita exigentelor lumii contemporane", se afirma in comunicat.Comunicatul este semnat de membrii: Ioan-Aurel Pop, presedinte, Bogdan Simionescu, Victor Spinei, Razvan Theodorescu, Victor Voicu - vicepresedinti; Ioan Dumitrache, secretar general.