Ambasador astazi - Conferinta internationala Lauder de diplomatie si afaceri globale dedicata elevilor din Bucuresti si Israel - editia a 7-a

pe data de 20.03.2018 - elevii cursului de diplomatie si relatii internationale de la Liceul Lauder-Reut au participat la stagii de o zi in sediile misiunilor diplomatice partenere ale Conferintei;

pe data de 21.03.2018 - s-a desfasurat intalnirea si masa rotunda cu campionii europeni la competitiile internationale de debating, la Hotelul Marriott, precum si concursul de public speaking in cadrul caruia elevii au sustinut pozitia ambasadelor vizitate pe tematici privind relatiile bilaterale pe domenii relevante de dezvoltare (educatie, economie, stiinta, inovatie etc.) dintre Romania si tarile ale caror ambasade au fost vizitate, precum si modalitatile de incurajare a tinerilor spre cariera diplomatica.

1. Andrei Nitulescu, reprezentand Ambasada Armeniei, i-a facut o surpriza Ambasadorului Armeniei, E. S. domnul Sergey Minasyan, care s-a aflat in panelul vizand provocarile si satisfactiile din viata unui diplomat, alaturi de omologii sai, Ambasadorul Slovaciei, E. S. domnul Jan Gabor si Ambasadorul Statelor Unite Mexicane, E. S. domnul Jose Guillermo Ordorica Robles

2. Tudor Cobrea, in postura de ambasador al Statului Israel

3. Ioana Mogos, sustinand pozitia Statelor Unite ale Americii

pe data de 22.03.2018 - la Palatul Parlamentului, premierea castigatorilor de la concursul de public speaking, dialog cu personalitati publice din domeniu, panel pe teme de diplomatie si comunicare publica, incheiate cu o ceremonie in cadrul careia au fost premiati elevii participanti.

Deschiderea Conferintei a avut loc in prezenta Viceprim-ministrului, doamna, a reprezentantului Ministerului Educatiei din Israel, doamna, Director pentru educatia iudaica in diaspora, a Ministrului Afacerilor Externe, domnul, impreuna cu gazdele evenimentului, E. S. Ambasadorul Statului Israel in Romania, doamnasi doamna, Presedintele Complexului Educational Lauder-Reut, precum si alaturi deal acestei institutii si numerosi invitati speciali, personalitati ale lumii diplomatice si politice interne si internationale, dintre care amintim pe ambasadoriisi: "".Mesajul prim-ministruluia fost transmis de vicepremierul, care, la randul sau, a subliniat rolul diplomatiei drept cel mai important instrument pentru dezvoltarea colaborarii intre state si eliminarea eventualelor conflicte.Diplomatia este un fel de arta, iar obiectivul principal al ambasadorilor este interesul national, a afirmat ministrul de externe,. Seful diplomatiei romane considera ca educatia este investitia cea mai importanta pentru a avea o evolutie pozitiva a intregii societati: "".Ambasadorul statului Israel in Romania,, le-a vorbit tinerilor despre legatura puternica intre cele doua tari, bazata pe valori comune, in cei 70 de ani de la infiintarea Statului Israel, care a devenit una dintre cele mai dezvoltate tari din lume, inclusiv datorita diplomatiei:La finalul evenimentului, vicepremierul Ana Birchall si ministrul de externe Teodor Melescanu au primit distinctii din partea Ministerului Educatiei din Israel, reprezentat de Directorul pentru educatia iudaica in diaspora, doamna Adi Yahalomi Moshe, pentru colaborarea excelenta si sprijinul acordat scolii Lauder-Reut din Bucuresti.Conferinta este initiata si organizata de Fundatia Ronald S. Lauder Romania - Complexul Educational Lauder-Reut si se desfasoara anual sub auspiciile Parlamentului Romaniei - Camera Deputatilor, Ministerului Afacerilor Externe, Institutului Diplomatic Roman, Ministerului Educatiei Nationale, Ambasadei Statului Israel in Romania, Primariei Sectorului 3, Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.In mod traditional, Conferinta se bucura de suportul misiunilor diplomatice straine la Bucuresti, anul acesta fiind alaturi de noi, pentru activitatea de internship a elevilor si la panelurile de dezbateri:Liderii celor 19 ambasade, alaturi de Ministerul Afacerilor Externe si de Institutul Diplomatic Roman ofera elevilor Liceului Lauder-Reut stagii de o zi la sediile lor, pentru aprofundarea practica a studiilor de diplomatie pe care elevii le urmeaza in scoala.Editia de anul acesta s-a inscris in dubla celebrare a 70 de ani de la infiintarea Statului Israel si a Centenarului romanesc, in virtutea relatiilor neintrerupte de prietenie intre cele doua tari, bazate pe pace, cooperare si dezvoltare comuna in domenii diverse.Conferinta a avut urmatorul program:ne-au uimit cu elocinta lor si sunt:Multumim pe aceasta cale tuturor celor ce ne-au fost alaturi: parteneri, invitati, vorbitori, moderatori, mass-media, sustinatori si va invitam cu mare drag la editia viitoare!