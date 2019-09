An scolar nou, probleme vechi: In Bucuresti elevii invata chiar si in 3 schimburi, inghesuiti. Multe scoli sunt neautorizate ISU

Ziare.

com

Situatia era cunoscuta de mult timp, iar Primaria Capitalei, impreuna cu primariile de sector si Inspectoratul Scolar Bucuresti, se angajau anul trecut ca o comisie se va ocupa de gasirea solutiilor. Rezultatele au intarziat sa apara, asa ca 13 scoli au decis sa prelungeasca programul elevilor pana seara, relateaza TVR Un exemplu este scoala Pia Bratianu din Sectorul 1, care de la 800 de elevi in 2010 a ajuns sa aiba 1.500 de elevi, in conditiile in care numarul salilor de clasa a ramas aceleasi.. Crestem niste copii pentru urmatorii 50 de ani, nu? Trebuie sa fie sanatosi", a declarat directorul scolii, Marilena Stoica, pentru TVR.Si nu doar ca se invata pana tarziu, dar elevii sunt si inghesuiti in clase. Daca 32 de copii sunt obligati sa invete intr-o incapere de 33 de metri patrati, oricine isi da seama de consecinte. De exemplu, cei din spate nu vor reusi sa vada la tabla.Pe de alta parte, 317 dintre cele 419 scoli de stat si 222 private nu au autorizatie ISU, relateaza Mediafax In anul scolar care incepe luni, 2019-2020, in Bucuresti vor incepe cursurile 294.231 de elevi, inormeaza Inspectoratul Scolar.Conform Mediafax,, alte 19 fiind in curs de autorizare, iar 81 nu fac obiectul autorizarii, sustin reprezentantii ISMB. Inspectoratul mai spune ca alte 9 unitati din CapitalaO alta problema importanta se refera la. Conform ISMB, "107 institutii au paza proprie, 194 prin intermediul unor societati specializate, 112 au paza mixta si 378 cu supraveghere video", in schimb 67 unitati de invatamant din Capitala functioneaza fara niciun fel de paza, relateaza Mediafax."Chiarsi asa mai departe. (...) Sunt foarte multe primarii, din multe judete, in caresi practic autoritatea publica locala nu finanteaza prin finantarea complementara acele servicii de paza si protectie", a declaratSi presedintele, reclama lipsa de interes a autoritatilor locale."Avem aceleasi probleme ca si anul trecut, ca acum doi ani si ca in ultimii ani., nu de catre comunitatea locala, asa cum ar trebui. (...) Singurul avantaj pe care il primim de la institutiile statului e faptul ca in perimetrul scolilor, atunci cand vin copiii la scoala si cand ies, dar in mod special cand vin, se incearca sa se asigure prezenta Jandarmeriei si a agentilor de circulatie, acolo unde scolile sunt foarte aglomerate si sunt in niste locuri mai inghesuite, astfel incat sa asigure o fluenta la nivel de circulatie", a declarat acesta pentru Mediafax.