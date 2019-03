Anul scolar 2019 - 2020: structura, vacante si alte modificari

Ziare.

com

Se pare ca vor exista mai multe modificari fata de anul scolar precedent, asa cum se intampla de fapt adesea in sistemul de invatamant din tara noastra.De aceasta data, principala modificare ce va fi acceptata si operata de Ministerul Educatiei Nationale este una solicitata chiar de catre elevi. Mai exact, Asociatia Elevilor din Constanta a propus ca structura noului an scolar sa presupuna inceperea cursurilor pe data de 9 septembrie 2019 si finalizarea acestora pe data de 12 iunie 2020.Propunerea, care a fost astfel acceptata de Minister, de catre parinti si de catre sindicate, a vizat modificarea primei variante expuse de reprezentantii sistemului: inceperea cursurilor pe data de 16 septembrie 2019 si terminarea acestora pe data de 19 iunie 2020."Modificarile nefundamentate din acest an ne fac sa refuzam a fi partasi la acest experiment, unde examenele par a deveni un scop, nu un mijloc", au explicat reprezentantii Consiliului National al Elevilor, care au mai spus ca la aceste teste nu se evalueaza capacitatea copiilor de a gandi critic, ci doar capacitatea de a reproduce informatiile care le-au fost dictate la clasa.Drept rezultat, elevii sunt interesati mai degraba de note si nu de asimilarea cunostintelor in mod constuctiv. Nu intamplator, exista atat de mult interes vizibil online pentru sisteme gen casca de copiat si alte astfel de trucuri.Motivul solicitarii transmise de catre Asociatia Elevilor din Constanta a fost unul pertinent, cu privire la situatia derularii examenelor de bacalaureat si evaluare nationala. Mai exact, s-a subliniat faptul ca aceste examene se deruleaza dupa incheierea anului scolar si ca este in interesul tuturor ca programarea lor sa fie facuta cat mai devreme.Daca testele se prelungesc pana in luna iulie, se ajunge la situatia in care elevii sustin examene in scoli care nu sunt prevazute cu sisteme de aer conditionat, in momente in care temperaturile de afara pot depasi chiar 35 de grade Celsius. Ar fi rezultat astfel un disconfort sporit pentru elevi, conditii de examinare care nu sunt adecvate si care pot pune chiar in pericol sanatatea copiilor.In varianta care va fi oficializata, se pare astfel ca primul semestru se va termina inainte de vacanta de iarna. Este o modificare importanta, in conditiile in care de obicei primul semestru se termina abia la final de ianuarie, cu o saptamana de vacanta intersemestriala la inceput de februarie. Dispare aceasta vacanta, ceea ce face anul scolar mai putin fragmentat.Schimbarea aceasta nu este totusi pe placul administratorilor de afaceri din turism din zonele montane, care au explicat ca elevii vor rata astfel o perioada foarte buna pentru schiere si alte sporturi de iarna...Recent s-au desfasurat simulari de evaluari nationale pentru elevii de clasa a VII-a, in paralel cu elevii de clasa a VIII-a. Consiliul National al Elevilor, structura reprezentativa a elevilor din Romania, nu a fost de acord cu introducerea acestei simulari la clasa a VII-a, considerand ca Ministerul face experimente inutile, in conditiile in care copiii au sustinut o evaluare si in clasa a VI-a. A fost initiata astfel o miscare de protest , elevii fiind indemnati sa dea foaia goala la aceasta noua simulare.Asa cum s-a mai intamplat si in trecut, a aparut o noua eroare in subiectele de la simularea evaluarii nationale la limba romana. De aceasta data, vorbim de un malpraxis pedagogic, care nu a afectat in sine derularea examenului: o poezie a lui Heinrich Heine a fost atribuita de catre autorii subiectelor la simularea evaluarii nationale, in mod gresit, poetului roman St. O Iosif, cel care de fapt doar a asigurat traducerea.