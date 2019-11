Asociatia Elevilor din Constanta da in judecata 12 consilii locale, pentru ca nu acorda burse scolare

Ziare.

Masura a fost luata ca urmare a lipsei de raspuns din partea autoritatilor la solicitarile beneficiarilor primari ai educatiei, potrivit unui comunicat de presa remis"Dreptul elevilor de a primi burse de merit, ajutor social, performanta sau studiu este stipulat de art. 82, alin. (1) din Legea educatiei nationale. Conform alin. (2) al aceluiasi articol, consiliile locale au obligatia de a adopta o hotarare prin care sa aprobe numarul si cuantumul fiecarei burse in parte, ulterior aprobarii unui buget in acest sens.(...) reprezentantii AEC au identificat 22 din 70 de UAT-uri care nu acorda burse elevilor, iar in cazul a 6 dintre cele 70 nu s-au putut obtine informatii", potrivit sursei citate.Astfel, AEC a trimis, in septembrie, adrese catre toate cele 22 de primarii, prin care solicita alocarea de urgenta a fondurilor pentru burse, dar si adoptarea in proxima sedinta de consiliu local a unei hotarari pentru aprobarea numarului si cuantumului burselorInsa "organizarea haotica a autoritatilor administratiei publice locale s-a evidentiat din nou", pentru ca doar doua localitati - Mircea Voda si Aliman - au raspuns solicitarilor."Raspunsurile acestora s-au aflat in antiteza, Primaria Comunei Aliman comunicandu-ne faptul ca in sedinta din data de 30 octombrie au adoptat o hotarare pentru aprobarea burselor, ca urmare a cererii AEC, in timp ce comuna Mircea Voda a negat cu vehementa obligatia de a acorda burse, spunand in acelasi timp, intr-un mod batjocoritor pentru elevii din localitatile ce apartin de aceasta, ca acordarea burselor nu este o prioritate pentru UAT, fapt ce le-a obtinut reprezentantilor autoritatii o cerere de chemare in judecata in data de 21 octombrie", se explica in comunicat.AEC precizeaza ca a depus 12 cereri de chemare in judecata impotriva urmatoarilor:- Comuna Cogealac,- Comuna Crucea,- Comuna Baneasa,- Orasul Harsova,- Comuna Lipnita,- Comuna Mihail Kogalniceanu,- Comuna N. Balcescu,- Comuna Topalu,- Municipiul Medgidia,- Comuna Garliciu,- Comuna Dumbraveni,- Comuna Mereni."Pe aceasta cale, solicitam ferm primarilor UAT-urilor actionate in instanta sa dispuna de urgenta alocarea de fonduri pentru bursele scolare ale elevilor, precum si adoptarea unei hotarari de consiliu local pentru aprobarea burselor si, astfel, sa inceapa sa arate interes fata de educatie si fata de elevi, lucru care, din pacate, pana la acest moment le-a fost necunoscut", se mai arata in comunicat.A.D.