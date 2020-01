Asociatia Elevilor din Constanta depune plangere penala pe numele unor membri ai Guvernului

Ziare.

Motivul este faptul ca a expirat termenul de 15 ianuarie acordat pentru ca acestia sa se asigure ca fiecare elev din Romania are posibilitatea de a ajunge la scoala."In data de 8 ianuarie, reprezentantii AEC au transmis catre membrii Guvernului pachete cu revendicarile pe care le au fata de guvernanti in privinta problemei transportului, povesti ale unor copii care nu pot ajunge la scoala sau se confrunta cu probleme din cauza lipsei banilor de transport, precum si autobuze de jucarie, ca insemn pentru lipsa de interes a ministrilor fata de situatia elevilor.Aceasta actiune a reprezentat inceputul campaniei #VremTransport. Alaturi de pachete a fost lansat si un ultimatum pentru guvernanti: daca problema transportului elevilor nu va fi rezolvata pana la data de 15 ianuarie, AEC va cere urmarirea penala a persoanelor responsabile", a transmis asociatia intr-un comunicat remis joiSeria de revendicari a fost urmatoarea:- respingerea in Parlament a Ordonantei "abandonului scolar" nr. 51/2019, care a eliminat transportul judetean din sfera serviciilor publice si, astfel, a dus la imposibilitatea acordarii reducerilor pentru elevi si alte categorii dezavantajate, precum si abandonarea traseelor neprofitabile, lasand mii de comunitati fara transport;- abrogarea HG nr. 309/1996 si modificarea art. 105 din Legea educatiei pentru a elimina contradictiile legislative in ceea ce priveste acordarea reducerilor pentru elevi;- abrogarea HG nr. 863/2016, pentru a debloca decontarea integrala a navetei elevilor in Romania.Reprezentantii asociatiei spun ca guvernantii nu au transmis niciun raspuns cu privire la solicitarile AEC, acestea fiind total ignorate."Din lipsa de actiune nu putem intelege decat o dovada de dezinteres fata de elevii care merg kilometri intregi pe jos pana la scoala, unii dintre ei prin zone ce ii pun in pericol, precum paduri, asa cum a fost cazul din Buzau, fata de elevii care sunt nevoiti sa foloseasca cursele 'la ocazie' si fata de elevii ai caror familii fac sacrificii foarte mari pentru a le asigura transportul pana la scoala", se arata in comunicat.A.G.