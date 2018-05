Bacau: 24 de copii au ajuns la spital dupa ce au mancat la scoala

Ziare.

Mai multe echipaje SMURD si de Ambulanta au fost trimise la Scoala Dofteana, de unde au preluat 24 de copii, care acuzau stari de rau si varsaturi, potrivit primarului comunei, Ion Bujor."Unii dintre copii au fost transportati la Spitalul Onesti, iar altii - la Spitalul Moinesti. Acestia acuzau dureri abdominale, unii au prezentat varsaturi, altii nu. Prin bancile lor s-au gasit cutii de bomboane, dar si alte produse pe care le-au consumat astazi (luni - n.red.), fiind vorba despre sarbatorirea Sfintilor Imparati Constantin si Elena", a relatat primarul comunei Dofteana.In schimb, directorul scolii din Dofteana, Ana Nicoleta Irimia, a declarat pentru Agerpres ca acestor copii li s-a facut rau dupa pauza mare, in care ar fi mancat sandvisuri aduse de o firma cu care scoala are contract."Copiii s-au simtit rau si am anuntat salvarea. Au acuzat stari de rau in jurul orei 10.00-10.30. Nu mai avem programul "laptele si cornul", de pe 14 aprilie noi avem programul "masa calda", derulat prin intermediul unei firme. Li s-au servit copiilor sandvisuri cu muschi file, cascaval, ardei, castravete. Nu aveau maioneza. Nu putem spune, insa, daca din aceasta cauza li s-a facut rau. Unii dintre copii au venit cu pachet de acasa - cornuri, chips-uri, bomboane de ciocolata. Nu putem sti care este cauza", a spus Irimia.Potrivit primarului, la scoala sunt si politistii criminalisti, iar situatia a fost sesizata si Directiei de Sanatate Publica Bacau.Citeste si despre copilul din Capitala care a murit dupa ce ar fi mancat shaorma