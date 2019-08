Bonami si ACSIS lanseaza campania caritabila #mamedenota10, prin care strang bani de rechizite pentru copiii defavorizati

Ziare.

In cadrul campaniei caritabile Mame de nota 10 , clientii Bonami pot alege sa achizitioneze obiecte virtuale, cu valori diferite: ascutitoare, penar, ghiozdan, ce reprezinta de fapt donatii.Intreaga suma stransa de Bonami pana in 1.09.2019 va fi daruita asociatiei ACSIS in scopul achizitionarii tuturor accesoriilor, rechizitelor scolare sau chiar pentru inscrierea la cursuri extracurriculare a copiilor din familiile monoparentale."Ne-am dorit sa cream un proiect prin care putem contribui in modul cel mai concret la ajutorarea familiilor cu copii aflate in dificultate si am avut sansa sa gasim in ACSIS partenerul ideal. Ei au o experienta vasta in domeniu, iar prin proiectul lor,, fondurile obtinute vor ajunge exact la cei ce au mai multa nevoie de ele", a afirmat Asociatia pentru o Comunitate Solidara si Interventie Sociala (ACSIS) a fost infiintata in 2004 pentru a sprijini tinerele mame aflate in risc de abandon al copilului. De atunci a desfasurat numeroase proiecte avand ca scop atat prevenirea abandonului scolar, a traficului de persoane cat si a abandonului copiilor."Am organizat campania in luna august, special pentru ca la inceputul scolii copii sa primeasca rechizitele atat de necesare", a mai mentionat Manuela Lica-Ionescu.: "Avem integrati in proiectele noastre 25 de copii cu varste cuprinse intre 6 si 14 ani, majoritatea fiind crescuti de mame singure, care se confrunta cu situatii foarte dificile de viata. Dorinta noastra este sa putem asigura rechizite pentru toti acesti copii, prin campania desfasurata impreuna cu Bonami".Bonami si ACSIS isi propun in acelasi timp sa atraga atentia asupra, potrivit Eurostat. Procentual, rata de parasire timpurie a scolii este de peste 18%.Conform edupedu.ro, pentru familiile afectate de saracie, lipsa posibilitatilor de a face fata cheltuielilor necesare participarii scolare expune copiii riscului de abandon scolar.De asemenea, riscul parasirii scolii creste si in cazul copiilor ai caror parinti, cu un nivel redus de educatie, nu pot sa ii sprijine pe acestia in efectuarea temelor.Potrivit aceleiasi surse, in perioada 2015-2016, 30.504 copii au renuntat la scoala.