Buzau: Sofer de microbuz scolar depistat cu alcoolemie record in timp ce transporta elevi

In acest caz, a fost deschis un dosar penal, iar barbatul isi va pierde locul de munca.Potrivit Politiei Buzau, in urma unei razii in judet pentru combaterea conducerii autovehiculelor sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive, a fost depistat un barbat de 40 de ani, din Ghergheasa, care era baut, desi era la volanul unui microbuz scolar."In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o concentratie de 1.27 mg/l alcool pur in aerul expirat, barbatul fiind condus la o unitate medicala in vederea recoltarii de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei", arata Politia Buzau.Barbatul transporta, in acel moment, cu microbuzul scolarPe numele sau,si continua cercetarile.Primarul comunei Ghergheasa, Vasile Gheorghe, a declarat ca"Il dam afara. Este singura solutie. Eu nu l-am vazut niciodata baut la volan. Cine stie ce a fost? Dar asa ceva... O alcoolemie mare, e vorba de copii.", a spus primarul comunei Ghergheasa.In comuna Ghergheasa invata 250 de elevi. Dintre acestia, peste 100 folosesc microbuzul scolar.