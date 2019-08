Campanie de informare a elevilor privind posibilele pericole pe drumul spre scoala, demarata de Ministerul Educatiei

Ziare.

"Astfel, odata cu inceperea cursurilor scolare, vor fi organizate activitati si ateliere de informare privind potentialele pericole ce pot aparea pe traseul domiciliu - scoala. Aceste sesiuni de informare implica intalniri si dialoguri cu specialisti (politisti, jandarmi, reprezentanti ai Departamentului pentru Situatii de Urgenta) ", se arata intr-un comunicat al MEN transmis vineri.Sursa citata precizeaza ca, in cadrul activitatilor de prevenire a traficului de persoane, Ministerul Educatiei, in parteneriat cu Politia Romana, va informa copiii si parintii cu privire la dimensiunea/specificul si tipologia traficului de persoane."Se are in vedere derularea unor activitati de formare a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, cu scopul de imbunatatire a cunostintelor si competentelor relevante ale profesorilor, care sa le permita acestora sa identifice potentialele victime ale traficului de persoane din randul tinerilor si sa le acorde asistenta.In cadrul programelor de orientare si consiliere/dirigentie si activitatilor extracurriculare si extrascolare, vor fi abordate cu prioritate teme referitoare la limitarea fenomenului violentei si bullying-ului, la formarea unor comportamente civice responsabile si sanatoase in randul elevilor si tinerilor, la utilizarea in siguranta a internetului, precum si la educatia sexuala", se mentioneaza in comunicat.Ministerul Educatiei asigura elevii ca depune toate diligentele pentru ca acestia sa poata beneficia de tarife reduse la transportul local in comun pe tot parcursul anului calendaristic, drepturi prevazute si de Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.MEN adauga ca vor fi continuate implementarea si extinderea activitatilor derulate in cadrul unor proiecte dezvoltate in parteneriat cu institutii si organizatii nonguvernamentale, avand ca obiectiv cresterea sigurantei elevilor in scoala si in afara acesteia.