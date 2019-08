Cand vor avea loc examenele pentru Evaluarea Nationala din 2020

Ziare.

Conform ordinului ministrului interimar al Educatiei, publicat in Monitorul Oficial, calendarul desfasurarii Evaluarii Nationale pentru absolventii de clasa a VIII-a in anul scolar 2019-2020 este urmatorul:2 - 5 iunie 2020 - Inscrierea la Evaluarea Nationala5 iunie 2020 - Incheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a15 iunie 2020 - Limba si literatura romana - proba scrisa17 iunie 2020 - Matematica - proba scrisa18 iunie 2020 - Limba si literatura materna - proba scrisa22 iunie 2020 - Afisarea rezultatelor inaintea contestatiilor (pana la ora 12:00) si depunerea contestatiilor (intre orele 14:00 - 20:00)27 iunie 2020 - Afisarea rezultatelor finalePentru profesori, anul scolar 2019-2020 incepe pe 1 septembrie si se incheie pe 31 august, avand 35 de saptamani. Pentru elevi, cursurile incep pe 9 septembrie si se incheie in 12 iunie.Elevii de clasa a VIII-a vor incheia cursurile in 5 iunie, iar cei de clasa a XII-a si a XIII-a seral si frecventa redusa vor incheia cursurile in 29 mai.Anul scolar nu va mai fi la fel de fragmentat ca pana acum. Astfel, semestrul I se va incheia in 20 decembrie, cand incepe vacanta de iarna.In saptamana 26 noiembrie octombrie - 3 noiembrie, prescolarii si copiii din clasele primare vor avea vacanta.Semestrul al II-lea incepe in 13 ianuarie si se incheie in 12 iunie, iar vacanta de primavara va fi in perioada 4-21 aprilie.Programul "Scoala altfel" se va desfasura in perioada 7 octombrie 2019 - 20 mai 2020, pe o perioada de cinci zile lucratoare, care sa nu coincida cu aceea a tezelor.