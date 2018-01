Ce noutati aduce 2018 in Educatie: Amenintarile cu note mici interzise, manualul unic si Bac-ul decalat

Ziare.

com

In ce-i priveste pe profesori, ei nu au voie sa-i mai ameninte cu note mici pe elevi, in timp ce acestia din urma vor fi sanctionati daca intra la ore cu telefoanele mobile sau a fara uniforma . De asemenea,Ministerul Educatiei a propus trei variante de programa, pentru liceu, insa potrivit expertilor citati de Digi24 , masura i-ar ajuta mai degraba pe profesorii care nu sunt titulari, decat pe elevi."E o propunere de plan-cadru orientata catre catedrele profesorilor", sustine Daniela Visoianu, presedintele Coalitiei pentru Educatie.O masura importanta care intra in vigoare chiar de luna viitoare priveste desfasurarea examenului de Bacalaureat, ale carui probe orale vor avea loc cu cateva luni inainte de cele scrise, care au loc in luna iunie.Masura care a starnit probabil cele mai multe controverse este introducerea manualului unic Potrivit Digi 24, editura Didactica si Pedagogica va elabora cate un manual pentru fiecare disciplina in parte. Aceasta decizie a atras multe critici din partea specialistilor."In Editura Didactica si Pedagogica, statul doreste sa faca toate manualele. O aberatie mai mare greu de inchipuit", este de parere Mihai Mitrica, director executiv la Asociatia Editorilor din Romania.Vacantele, desi apreciate de elevi, sunt prea dese, sustin profesorii.Cadrele didactice se plang ca in loc sa vina odihniti din vacante, elevii sunt mai obositi si vin la ore somnorosi, iar intreruperea activitatii scolare ar trebui sa fie perioade de asezare a materiei. Luni, elevii au inceput scoala dupa trei saptamani de vacanta , iar la inceputul lui februarie, acestia vor mai avea inca o vacanta de o saptamana, care marcheaza incheierea primului semestru.