Ce schimbari vrea sa faca Ministerul Educatiei in cazul simularilor la Evaluarea Nationala si la Bac

De asemenea, s-au purtat discutii privind aprobarea calendarului simularilor in anul scolar curent, 2019-2020, se arata intr-un comunicat al MEN remis"Ca element de noutate, simularea pentru clasa a VII-a va avea loc in luna mai si va fi reglementata separat, dupa ce vor fi publicate programele de examen si noi modele de subiecte, avand in vedere ca acesti elevi au studiat dupa alte programe decat cei de clasa a VIII-a. Aceasta a fost propunerea sustinuta in unanimitate de catre toti membrii Comisiei de Dialog Social.Cel de-al doilea element de noutate este acela ca, in luna mai, fiecare inspectorat scolar poate organiza o noua simulare cu subiecte unice, elaborate la nivel judetean. Tot atunci, in conformitate cu art. 7, alin. (1) si alin. (2) din proiectul de ordin de ministru (...) poate fi organizata si simularea examenului de Bacalaureat pentru clasa a XI-a", se arata in comunicat.Conform sursei citate, art. 7 din propunerea de ordin de ministru privind organizarea simularii Evaluarii Nationale absolventii clasei a VIII-a si a Bacalaureatului prevede urmatoarele:(1), la nivelul tuturor unitatilor de invatamant gimnazial/liceal, o, in scopul stimularii pregatirii elevilor in vederea sustinerii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a examenului de bacalaureat national.(2) Simularea din luna mai a anului 2020 de la nivelul inspectoratului scolar poate fi organizataIn plus, MEN reaminteste ca proiectul de structura a anului scolar 2020-2021 se afla, in continuare, in dezbatere publica, pana vineri, 17 ianuarie 2020, inclusiv.C.B.