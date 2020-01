Ce se intampla daca le dai elevilor posibilitatea sa vina cu o ora mai tarziu la scoala

Ziare.

Somnul insuficient le afecteaza capacitatea de a se concentra si creste riscul de accidente. Sunt studii care arata ca acest factor contribuie la aparitia despresiei, a obezitatii, a diabetului si altor boli metabolice cronice, noteaza Science Daily Motive pentru care cercetatori din intreaga lume au incercat sa afle de-a lungul anilor cum i-ar afecta pe elevi daca ar incepe orele mai tarziu. Un astfel de experiment a fost derulat in cadrul unui liceu din Germania, care practica un model educational numit Planul Dalton - acesta presupune metode de predare flexibile, ajustate in functie de elevi.Aici, elevilor din clasele mari (a X-a, a XI-a si a XII-a) li s-a oferit ocazia sa decida daca vin la scoala de la ora 8 sau de la ora 9 (practic, 8:50), participand sau sarind (cu recuperare mai tarziu) peste ora de studiu individual, explica cercetatorii in cronobiologie de la Universitatea Ludwig Maximilian din Munchen, care au urmarit efectele acestei schimbari asupra adolescentilor.De-a lungul a noua saptamani, trei inainte de modificarea sistemului si sase dupa, acestia au colectat date privind tiparele de somn ale elevilor.Ce au descoperit cercetatorii este ca, in pofida asteptarilor, adolescentii care au ales sa inceapa scoala mai tarziu chiar au beneficiat de o ora de somn in plus si nu s-au dus la culcare cu o ora mai tarziu in noaptea precedenta - cum am fi tentati sa credem -, fie intentionat, fie din cauza dereglarii ritmului circadian ca urmare a expunerii intarziate la lumina zilei, arata autorii studiului publicat in jurnalul Sleep Ce i-a surprins totusi pe cercetatori a fost faptul ca elevii au ales sa vina cu o ora mai tarziu destul de rar, cam in jur de doua zile din cinci. Totusi, atunci cand au facut acest lucru, deci au dormit cu o ora in plus, s-au simtit mai putin obositi, s-au concentrat mai bine in timpul orelor si au fost mai dispusi sa invete acasa, dupa scoala.Rezultatele se bazeaza pe relatarile elevilor, lucru care ar putea fi considerat o limitare a experimentul.Potrivit cercetatorilor, cel mai mare atu al sistemului experimentat la liceul german este insa caracterul sau flexibil. Simplul fapt ca le dai elevilor posibilitatea sa aleaga la ce ora sa se trezeasca dimineata poate reduce presiunea pe care acestia o simt.Imagine de marian anbu juwan de la Pixabay C.S.