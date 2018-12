Ce stiu copiii romani despre igiena, sex si nutritie?

Ziare.

Alti colegi de-ai ei au mai adaugat salam, dulciuri, cereale cu lapte. Intrebati daca vad o legatura intre sanatatea corpului si cea a gandirii si a starii noastre generale, majoritatea copiilor a raspuns: "da, cred ca daca ai un corp sanatos, gandesti mai bine si esti mai bine dispus."Conform UNICEF,, de 15%. In Romania, cauza principala a problemei sarcinii printre adolescente vine din, atat pe acest subiect, cat si pe orice alt subiect ce tine de pregatirea pentru o viata sanatoasa.OMS a emis date ingrijoratoare cu privire la. In Romania, in 2016, 19.7% dintre fete si 29.2% dintre baieti erau supraponderali, dintre care 5% fete si 10.7% baieti sufereau de obezitate.Acesta este motivul pentru care Asociatia ABC-ul Nutritiei, cu sprijinul Hil Foundation si al partenerului strategic Policy Center for Roma and Minorities lanseaza proiectulProblemele ce tin desunt legate intre ele, ceea ce duce la necesitatea crearii unei calatorii educationale pentru copii, adolescenti, parinti si profesori care traiesc in conditii sociale defavorizate, parcurs care sa le ofere contextul de intelegere a modului de ingrijire a trupurilor si a mintii lor.Campania educationalase deruleaza in perioada noiembrie 2018 - februarie 2019 si are ca grup tinta comunitatea roma din doua scoli din Bucuresti: Clubul de Educatie Alternativa din cadrul Scolii Gimnaziale nr.136 si Scoala Gimnaziala Petrache Poenaru.Un program dedicat copiilor romi, viitorii adulti si parintilor lor, prin care ne propunem sa vorbim pe bune despre dezvoltare personala, despre emotii si gestionarea lor, despre igiena, educatie sexuala si alimentatie sanatoasa.Invatam impreuna ce inseamna, cu adevarat, sa fii sanatos. Pe parcursul celor 10 saptamani, cei 150 de copii vor participa la ateliere menite sa-i invete cum sa-si formeze obiceiuri corecte pentru a avea un corp sanatos, pentru a avea relatii sanatoase, pentru a avea o minte libera si o viata echilibrata.Modulele interactive si practice au fost dezvoltate impreuna cu Seeding Knowledge Foundation.La inceputul anului 2018, Asociatia ABC-ul Nutritiei a initiat proiectul pilot "Sanatatea pe bune", prin care 80 de copii, parinti si profesori au participat la sesiuni interactive de informare pe teme de educatie nutritionala, emotionala si sexuala implementate de traineri specializati.Pentru a continua demersurile, proiectul isi va urma traiectoria si in perioada noiembrie 2018 - februarie 2019 la Clubul de Educatie Alternativa si Scoala Gimnaziala Petrache Poenaru.Sanatatea pe bune este un proiect demarat de Asociatia ABC-ul Nutritiei, sustinut de Hil Foundation, in colaborare cu Policy Center for Roma and Minorities si Seeding Knowlegde Foundation.ABC-ul Nutritiei este o organizatie care are ca scop imbunatatirea calitatii vietii oamenilor prin educatie despre nutritie si stil de viata sanatos.Suntem o echipa multi-disciplinara cu competente in medicina, nutritie, psihologie si educatie, determinata si foarte implicata, cu o energie molipsitoare.Ne punem toata energia pe care o avem in aceasta campanie cu dorinta de a promova miscarea ca un catalizator al sanatatii.