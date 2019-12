Ce stiu si ce pot face elevii romani in domeniile testate de PISA

Ziare.

Romania are cel mai slab punctaj din ultimii ani in clasamentul PISA, tara noastra clasandu-se pe locul 47 din 79 de tari.Intr-un comunicat remis de MEN, este detaliata situatia elevilor romani pe fiecare domeniu testat de PISA: citire/lectura, matematica si stiinte.Potrivit sursei citate, 59,2% dintre elevi s-au situat cel putin la nivelul 2 de competenta, ceea ce inseamna ca pot intelege un text de lungime medie, pot extrage ideea principala si pot cauta informatii pe baza unor criterii. Asta inseamna ca pot construi semnificatii pe baza a ceea ce citesc (pot invata pe baza lecturii)."Aproximativ 1% dintre elevi au obtinut performante foarte bune (nivelul 5 sau 6) - pot intelege texte lungi, pot utiliza concepte abstracte, pot face diferenta dintre fapte si opinii", conform documentului citat.In ce priveste matematica, procentul este mai scazut: 53,4% dintre elevi s-au situat la nivelul 2 de competenta sau la un nivel superior acestuia."Asta inseamna ca pot recunoaste si interpreta fara sprijin cum poate fi reprezentata matematic o situatie simpla (de exemplu, compararea distantei pe doua rute alternative sau exprimarea pretului unui produs in diferite monede)", se precizeaza in document.Comparativ, in tarile membre OECD ponderea elevilor aflati la nivelul 2 sau la un nivel superior al competentelor matematice a fost de 76%.Procentul referitor la performante foarte bune este mai mare la matematica decat la citire. Astfel, 3% dintre elevi au obtinut performante foarte bune (nivelul 5 sau 6) la matematica, adica pot modela situatii matematice complexe, pot selecta, compara si aprecia strategii adecvate de rezolvare a unor probleme.La categoria stiinte, circa 56% dintre elevi s-au situat la nivelul 2 de competenta, adica recunosc explicatia corecta a unui fenomen stiintific familiar si pot utiliza cunostintele lor pentru a evalua daca anumite date pot fundamenta o anumita concluzie.La fel ca la literatura/citire, aproximativ 1% dintre elevi au obtinut performante foarte bune, ceea ce inseamna pot aplica in mod autonom si creativ cunostintele lor din domeniul stiintelor intr-o varietate de situatii, inclusiv in situatii nefamiliare.PISA (Programme for International Student Assessment) este un studiu comparativ international initiat de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), cu scopul de a masura dezvoltarea competentelor de baza ale elevilor cu varste intre 15 si 16 ani, in domeniile citire/lectura, matematica si stiinte.In Romania, testele de evaluare PISA 2018 au fost aplicate in 170 de institutii de invatamant.Au participat 5.081 de elevi din clasele VII-X, fiind validate si prelucrate 5.075 de teste.Cea mai mare pondere au avut-o elevii din clasa a IX-a (77,9%), urmati de cei de clasa a X-a (15,1%), clasa a VIII-a (6%) si de clasa a VII-a (0,9%).A.D.