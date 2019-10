Centenarul nasterii academicianului Nicolae Cajal in a sa casa - Complexul Educational Laude-Reut

Va multumim, Domnule Profesor Nicolae Cajal!

Personalitatea Profesorului Cajal a fost evocata prin discursurile fiicei acestuia - Subsecretar de Stat in Ministerul Culturii - Doamna Irina Cajal-Marin, Doamnei Presedinte a Complexului Educational Laude Reut - Tova Ben Nun Cherbis, Domnului Academician Razvan Theodorescu, elevilor Alexandra Mocanu (X R), Vlad Ionescu (X R), Alexia Martha (XI R) si doamnei profesoare de biologie Cristina Paunescu.Cu ani in urma, domnul profesor Nicolae Cajal a sprijinit initiativa Presedintelui Fondator al Complexului Educational Laude Reut - Doamna Tova Ben Nun Cherbis de creare a unei scoli evreiesti bucurestene, fiind membru in Board-ul director al institutiei; intre timp, scoala - cu toate sectiunile ei - gradinita, primar, gimnaziu, liceu - s-a dezvoltat, a devenit puternica, formand viitoarele elite academice.Un model de existenta umana, Nicolae Cajal a fost medic, profesor, academician, savant, virusolog, om politic, fiind stimat si admirat de toata lumea. Liceul poarta numele Academicianului Nicolae Cajal, cel care avea un optimism contagios, fiind tolerant si atent cu cei din jur, aparand consecvent idealurile perene ale vietii - stiinta, viata, oamenii, profesia, prietenii si nu in cele din urma, familia.In calitate de Presedinte al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania (intre 1994-2004) a militat pentru prietenie si colaborare interetnica elaborand un concept interesant "realsemitismul" convins fiind ca, o cunoastere a contributiei evreilor la dezvoltarea Romaniei moderne poate fi temeiul unor relatii de buna intelegere si convietuire.In cadrul evenimentului centenar, cei peste 100 de academicieni si personalitati invitate au apreciat proiectele despre Domnul Profesor Nicolae Cajal, proiecte realizate de liceenii Complexului, copiii intelegand foarte bine eruditia si valoarea de care a dat dovada Nicolae Cajal.Totodata, invitatii au vizitat liceul, ghidati fiind de elevii clasei de Stiinte ale Naturii, clasa infiintata in acest an scolar in cinstea Academicianului Nicolae Cajal.Savantul Nicolae Cajal, cel care spunea cu sinceritate ca "a fi bun e o calitate normala", a fost un mare evreu si un mare roman. Prin aceasta manifestare am simtit cu totii ca spiritul marelui Nicolae Cajal a fost prezent, a fost si este mereu impreuna cu noi.Buna ziua si bine ati venit in liceul nostru! Stimati invitati, dragi oaspeti, stimati profesori, elevi, parinti,Astazi ne-am dorit sa-l omagiem pe cel care a fost Nicolae Cajal, medic, profesor, academician, savant, virusolog, om politic, un profesionist de inalta tinuta, o persoana speciala, cu un rol deosebit in cadrul Comunitatii Evreiesti si nu numai.Domnul profesor Nicolae Cajal a sprijinit initiativa doamnei presedinte a Complexului Educational Laude-Reut, Tova Ben Nun Cherbis, de creare a unei scoli evreiesti bucurestene fiind membru in board-ul director al institutiei. Intre timp, scoala, cu toate sectiunile ei, gradinita, primar, gimnaziu, liceu, s-a dezvoltat, a devenit puternica, formand viitoarele elite academice.Personalitate calda, sensibila, valoroasa, domnul Nicolae Cajal (nascut la 1 octombrie 1919 la Bucuresti si trecand in nefiinta la 7 martie 2004) a fost medic microbiolog, profesor de terapeutica pediatrica si puericultura la Institutul medico-farmaceutic din Bucuresti, devenind doctor in medicina si chirurgie al Facultatii de Medicina din Bucuresti in 1946, dar si doctor in stiinte in 1958.Contributiile domniei sale au fost publicate in peste 400 de lucrari stiintifice, studii si articole, acum pagini din istoria medicinei romanesti.Profesorul Cajal, savant de talie internationala, a fost discipol al academicianului Stefan Nicolau, intemeietorul scolii romanesti de virusologie pe care a dezvoltat-o in consonanta cu cele mai noi descoperiri ale domeniului, sporindu-i prestigiul national si international.A fost membru corespondent al Academiei Romane din anul 1963 si membru titular din 1990, implicandu-se cu devotament si intelepciune in activitatea acestui for al spiritualitatii romanesti, contribuind la procesul de reinnoire si afirmare a acestuia in viata sociala in calitate de vicepresedinte al Academiei Romane (1990-1994), presedinte al Sectiei de Stiinte Medicale si presedinte al Fundatiei "Elias". A fost membru al Academiei de Stiinte din New York, Doctor Honoris Causa al Universitatilor din Oradea (1994), Timisoara (1995), Cluj (1995), Iasi (1996).Academicianul Nicolae Cajal, profesor cu o autentica vocatie, a transmis discipolilor si colaboratorilor sai, impreuna cu cele mai noi cunostinte stiintifice, si un model de eruditie si responsabilitate medicala si umana.A fost atat de iubit si respectat de discipolii sai incat nu putini sunt cei care isi marturisesc regretul de a nu-l fi avut ca dascal.A fost un om generos, a iubit sincer oamenii, avea un optimism lucid, pe care reusea sa-l transmita aproape miraculos ca incredere in neindoielnica biruinta a adevarului, binelui si frumosului. Il cita adesea pe medicul si filosoful Maimonide spunand: "Pune-mi in inima, Doamne, iubirea de stiinta si de fapturile Tale".Asa cum a precizat si colega mea Alexandra, profesorul Cajal a avut o frumoasa traiectorie academica fiind, pe rand, prin concurs, preparator, sef de lucrari si conferentiar.In 1966 acesta a devenit profesor si sef al catedrei de virusologie de la Institutul de Medicina si Farmacie Bucuresti fiind, din 1967, si director al Institutului de Virusologie al Academiei Romane.Initial, domnul Cajal a lucrat ca intern in laboratoarele de spital, in laboratoarele catedrei de bacteriologie si ale catedrei de inframicrobiologie (virusologie) ale Facultatii de Medicina din Bucuresti.A fost un om respectat si iubit, cu un optimism contagios, fiind tolerant si atent cu cei din jur, aparand consecvent idealurile perene ale vietii:" stiinta, viata, oamenii, profesia, prietenii si nu in cele din urma familia".Academicianul Nicolae Cajal a fost si membru al societatii internationale de specialitate, la unele facand parte din grupul de conducere: vicepresedinte si apoi presedinte al Societatii Europene pentru studiul si combaterea virozelor, vicepresedinte al Societatii de patologie infectioasa, Membru al Societatii Regale de Medicina din Londra, al Societatii Internationale de Patologie Comparata, al Societatii Franceze de Microbiologie, al Academiei de stiinte din New York.In calitate de Presedinte al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania (intre 1994-2004) a militat pentru prietenie si colaborare interetnica, elaborand un concept interesant "realsemitismul", convins fiind ca, o cunoastere a contributiei evreilor la dezvoltarea Romaniei moderne poate fi temeiul unor relatii de buna intelegere si convietuire.Prin generozitatea si bunatatea Domniei Sale, Profesorul Cajal ne-a lasat tuturor un model de viata, fiind un bun evreu, roman si iubitor de familie. Pentru Nicolae Cajal generozitatea, bunatatea au reprezentat insemnele unei reale inteligente superioare, ale demnitatii de a-ti asuma si implini menirea, de a fi om. Academicianul Cajal a fost un om inzestrat cu o rara vocatie a daruirii pentru binele celor din jur, fiind si azi, pentru cei care l-au cunoscut, o prezenta vie, binefacatoare.Pentru toate acestea, ii ramanem profund recunoscatori. Stingerea din viata a academicianului Nicolae Cajal a fost resimtita de intreaga comunitate academica romaneasca, evreieasca si internationala, ca o dureroasa si iremediabila pierdere.Prin plecarea sa spre vesnicie lumea a pierdut ceva din umanitatea pe care a slujit-o cu inteligenta, talent, eruditie si daruire neobosita pana in ultima clipa a vietii sale.Luna octombrie a anului 2019 ne aduce aminte ca acum 100 de ani, intr-o alta luna octombrie din anul 1919, s-a nascut Profesorul Cajal. Om special, rar, un om bun care a lasat multe amprente pentru noi, urmasii.Copiii au prezentat, pe scurt, activitatea academica a Domnului Profesor. Astazi Liceul Complexului Educational Laude Reut ii poarta numele. A fost un mare evreu si un mare roman. In cinstea Domnului Profesor din acest an scolar avem si o clasa de Stiinte ale Naturii, pe langa cele de Real si Uman.Ii multumim fiicei Domnului Profesor, Doamnei Subsecretar de Stat Irina Cajal-Marin pentru tot sprijinul si pentru faptul ca este o veritabila ambasadoare a culturii romane si iudaice peste tot in lume.Doamna Irina Cajal-Marin este cea care duce mai departe opera sociala a Profesorului Cajal. Opera medicala este continuata de fiica Doamnei Irina Cajal- Marin, Doamna Catherine De Ugarte, medic chirurg specialist in domeniul fertilizarii ce profeseaza in Statele Unite.Remintesc ca Domnul Profesor isi dorea sa fie util, ii era teama de pierderea umanitatii din oameni, ii incuraja permanent pe cei din jur sa se bucure... Credea si spunea cu sinceritate ca " a fi om bun e o calitate normala", fiind stimat si admirat de toata lumea.Aceasta manifestare de suflet organizata de noi astazi a fost initiata, deasemenea, de Doamna Presedinte Fondator al Complexului Educational Laude Reut - Tova Ben Nun Cherbis, cea care mentine constant traditiile iudaice prin multitudinea activitatilor pe care le desfasuram in scoala.Astazi este, de fapt, o zi a bucuriei pentru ca spiritul Domnului Profesor - acela de daruire pentru aproapele lui aflat in nevoie, este aici cu noi. Va multumim tuturor si va invitam sa ne vizitati liceul!