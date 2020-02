Chiar si dupa ce Anisie a rectificat ordonanta gresita, elevii sustin ca nu le rezolva nici acum problema transportului

Ziare.

Potrivit CNE, ordonanta modificata in urma unei erori materiale , care este tentativa prin care Guvernul incearca sa rezolve problema transportului elevilor, continua sa reprezinte un act normativ care, implementat, discrimineaza elevii."Consiliul National al Elevilor condamna, cu fermitate, faptul ca in textul ordonantei, sintagma elevii care nu pot fi scolarizati (discriminatorie pentru elevii care invata in mediul rural si studiaza intr-un liceu intr-o localitate invecinata, care are o specializare diferita de cea a unitatii de invatamant preuniversitar din localitatea de domiciliu a elevului) a fost mentinuta, desi reprezentantii elevilor din Romania au semnalat, in cadrul grupului de lucru de la Ministerul Educatiei si Cercetarii, faptul ca textul ordonantei trebuie schimbat pentru ca toti elevii navetisti sa poata primi decontul aferent cheltuielilor de transport", se arata intr-un comunicat de presa transmis de reprezentantii elevilor.Ei sustin ca, mai mult decat atat, decontul va ramane in continuare blocat, intrucatcare vor fi emise in 30 de zile de la publicarea ordonantei in Monitorul Oficial."30 de zile in care elevii din Romania nu vor primi decont, intrucat aparatul ministerial a esuat in a crea cadrul normativ prin care toti elevii navetisti sa poata beneficia de decont", arata CNE.De asemenea, ei afirma ca problema transportului elevilor nu va fi rezolvata pana cand OUG 51/2019 nu va fi respinsa pe cale parlamentara, de aceea, solicita Ministerului Educatiei sa se alature demersului initiat de reprezentantii elevilor si sa solicite tuturor parlamentarilor respingerea ordonantei prin care serviciile de transport judetean sunt eliminate din sfera serviciilor publice."Pana in momentul in care aceasta ordonanta nu va fi respinsa pe cale parlamentara, niciun politician din aceasta tara nu are dreptul de a se lauda in spatiul public ca a rezolvat problema transportului elevilor - nu aveti acest drept pentru ca protejati interesele transportatorilor, nu interesele elevilor din Romania", a declarat Antonia-Laura Pup, presedintele Consiliului National al Elevilor.Marti, Consiliul National al Elevilor (CNE) afirma ca ordonanta de guvern referitoare la elevii navetisti este discriminatorie, intrucat prevede ca decontarea se face doar pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier, fiind "uitati" elevii care fac naveta cu trenul.Ulterior, Ministerul Educatiei a precizat ca, dintr-o eroare , OUG privind transportul elevilor a fost publicata in Monitorul Oficial intr-o alta forma, urmand sa fie rectificata miercuri. Ministerul Educatiei sustinea ca a eliminat din textul initial sintagma "transport rutier", pastrand termenul "transport".