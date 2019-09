Consiliul Elevilor indeamna la protest in prima zi de scoala: Purtati o banderola neagra, sa transmitem ca asa nu se mai poate

Ziare.

"Consiliul National al Elevilor, structura de reprezentare a elevilor la nivel national, indeamna toti elevii din Romania sa protesteze cu ocazia inceperii cursurilor din anul scolar 2019-2020. Astfel, in data de 9 septembrie, in timpul desfasurarii festivitatii de deschidere a anului scolar in fiecare scoala, ii incurajam pe cei ale caror interese le reprezentam sa se alature protestului intitulat 'Doliu pentru educatie", se arata intr-un comunicat primit la redactie.Consiliul Elevilor spune ca in acest fel isi doresc sa traga un semnal de alarma asupra masurilor luate de politicieni in educatie, masuri in interesul politicului si in detrimentul nevoilor reale ale elevilor."Dorim sa tragem un semnal de alarma cu privire la practicile desuete din sistemul de invatamant romanesc, care valorifica interesele personale ale politicienilor in detrimentul nevoilor reale ale elevilor din Romania. Ordinul de ministru care trimite elevii ce vor avea media mai mica de 5 la Evaluarea Nationala direct in scolile profesionale,este motivul principal care ne scoate la protest in curtea scolii si ne determina sa aprindem o lumanare la capataiul educatiei. Ne exprimam mahnirea fata detratand educatia drept o prioritate doar la nivel declarativ", se mai arata in comunicatul citat.Pentru a transmite ca "asa nu se mai poate", presedintele Consiliului National al Elevilor, Antonia Pop, ii indeamna pe elevi, parinti, profesori, ca in prima zi de scoala sa intre in curte si sa mearga la festivitatile de inceput de an purtand o banderola neagra pe brat."Elevi, parinti, profesori - voi sunteti comunitatea scolara. De la noi ar trebui sa vina schimbarea, noi trebuie sa ne ridicam impotriva masurilor populiste, nefundamentate, izvorate din interese si orgolii personale si sa aparam educatia. Alaturati-va protestului "Doliu pentru educatie", iar luni, cand pasiti pe poarta scolii, faceti-o cu o banderola neagra pe brat. Este felul nostru de a spune: asa nu se mai poate", spune Antonia Pup.