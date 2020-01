Consiliul Elevilor vrea scoala de la 1 septembrie la 1 iunie. Structura propusa de minister prevede cel mai scurt an scolar din istoria recenta

Ziare.

com

Reprezentantii consiliului sustin ca inceperea anului scolar la 14 septembrie 2020 si faptul ca vacanta de iarna nu ar mai fi asimilata cu vacanta intersemestriala ar produce un real dezechilibru din punct de vedere educational."Consideram ca o astfel de masura ar produce haos in sistemul de educatie, intrucat intreaga perioada dintre cele doua vacante (vacanta de iarna, respectiv cea intersemestriala) va fi dedicata doar rezolvarii situatiei scolare si nu aprofundarii materiei, in conformitate cu programa scolara.Faptul canu este un aspect imbucurator pentru beneficiarul primar al educatiei - nu structura anului scolar ar trebui sa fie una mult mai aerisita pentru a permite dezvoltarea personala si profesionala a elevului, ci metodele de predare-invatare-evaluare folosite si arhitectura curriculara implementata", se arata in comunicatul remisConsiliul Elevilor sustine doptarea unei masuri care sa duca la cresterea calitatii actului instructiv-educativ, in extenso,Reprezentantii consiliului au trecut in revista si avantajele unui astfel de an scolar."In primul rand, dorim sa atragem atentia cu privire la un fenomen care a luat amploare in sistemul educational, mai ales, in ultimii ani: calendarul examenelor nationale este unul decalat, elevii sunt nevoiti sa sustina aceste examene in toiul verii, in clase care nu sunt dotate cu sisteme de ventilatie, randamentul fiind unul din ce in ce mai scazut.De asemenea, orice zi petrecuta la scoala in luna iunie este resimtita precum o povara de catre elevi, aspect care favorizeaza absenteismul scolar masiv, dar si incapacitatea elevilor de a se putea concentra pe studiu.Mai mult decat atat, aceasta masura ar fi benefica si pentru elevii din invatamantul profesional si tehnic, care, din cauza saptamanilor de practica, termina scoala in luna iulie, cand, din cauza temperaturilor ridicate si a conditiilor improprii de desfasurare a actului educational, elevii nu mai pot asimila informatia livrata la un randament satisfacator", spun ei."Desi apreciem faptul ca, mentinand principiul transparentei decizionale, proiectul de Ordin privind structura anului scolar 2020-2021 este supus unei dezbateri publice, nu suntem de acord cu structura propusa - in primul rand, cursurile se doresc a incepe prea tarziu, iar, daca dorim o abordare calitativa si incluziva, trebuie sa militam pentru ca anul scolar sa aiba o structura fixa, cursurile sa inceapa anual pe 1 septembrie si sa se incheie pe 1 iunie.Orice zi petrecuta pe bancile scolii in luna iunie nu produce niciun fel de beneficiu pentru elevul din Romania, iar acest aspect se transpune in absenteismul masiv al elevilor in lunile verii.Ne dorim stabilitate si asumare politica pentru ca anul scolar sa inceapa pe 1 septembrie si sa se incheie pe 1 iunie si vom continua sa militam pentru concretizarea acestui demers. Ii solicitam doamnei ministru al Educatiei si Cercetarii sa vada beneficiile pe termen lung care vor deriva din aceasta masura.Vacantele profesorilor, tichetele de vacanta ale antreprenorilor in turism pot astepta - educatia nu mai poate astepta", a declarat Antonia-Laura Pup, presedintele Consiliului National al Elevilor.Conform proiectului de ordin de ministru privind structura anului scolar pentru 2020 - 2021 , lansat luni in dezbatere publica de Ministerul Educatiei si Cercetarii, anul scolar 2020 - 2021 incepe in 14 septembrie si se incheie in 18 iunie, fiecare semestru avand 17 saptamani, iar vacanta de primavara e fractionata pentru a include Pastele ortodox si pe cel catolic.A.G.