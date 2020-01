Consiliul National al Elevilor se opune instalarii camerelor video in clase: Poate afecta actul de predare-invatare. E nevoie de incredere

Ziare.

"Consiliul National al Elevilor se opune introducerii sistemelor de supraveghere in salile de clasa fara acordul parintilor sau, in functie de caz, al elevilor majori. In ultimii ani, au devenit din ce in ce mai des intalnite cazurile in care conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar au decis ca este necesara supravegherea video si/sau audio a orelor de curs, fara a tine cont de faptul ca introducerea acestor instrumente de control nu rezolva, cu adevarat, cauzele problemelor dintre elevi sau dintre elevi si cadrele didactice, si fara a realiza ca o astfel de monitorizare a procesului didactic nu releva calitatea relatiei stabilite intre actorii educationali", transmite Consiliul National al Elevilor.In prima instanta,, ceea ce pune la indoiala legalitatea masurii in cauza."In plus, introducerea acestor mecanisme de supraveghere sfideaza modul natural de administrare a clasei si poate afecta modul in care se desfasoara actul de predare-invatare, creand o stare de lipsa de confort in randul elevilor si cadrelor didactice deopotriva.Desi intelegem rationamentul din spatele implementarii masurii: cresterea sigurantei in sala de clasa si eliminarea comportamentelor ce denota agresivitate, consideram caprecum toleranta, solidaritatea, acceptarea, spiritul de echipa, depunerea unor eforturi reale in scopul transformarii mediului scolar intr-unul incluziv, dezvoltarea unor metode de prevenire a violentei fizice si verbale, precum consilierea psihopedagogica si efectuarea orelor de dirigentie", afirma elevii."Suntem de parere ca trebuie sa renuntam la toate aceste practici care nu fac posibil un act educational centrat pe nevoile beneficiarului primar al educatiei - elevul. Cu camere de supraveghere si elevi care sa se simta oricum, numai in largul lor nu, nu vom putea nici macar sa speram la un act educational bazat pe incredere si colaborare elev-profesor., in caz contrar, sa nu ne mai mire faptul ca elevii, parintii si profesori sunt mai degraba dezbinati decat uniti pentru o educatie incluziva de calitate", a declarat Antonia Pup, presedintele Consiliului National al Elevilor.