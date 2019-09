Cum au strans cativa elevi din Bucuresti 2.000 de euro pentru construirea primului Spital de Oncologie Pediatrica

Ziare.

Tinerii de la Colegiul Matei Basarab din Bucuresti au luat totul ca pe o provocare. Bugetul ideii lor a fost de 100 de euro si in 24 de ore au facut profit de 350 de euro, transmite TVR."Am decis sa facem tricouri cu imprimeuri modern art. Am reusit sa facem 20 de tricouri. Le-am vandut pe toate si am avut si cateva precomenzi. Publicul tinta a fost format din adolecenti, pentru ca majoritatea poarta. Am ales zona Piata Romana", relateaza Letitia.Si nu numai elevii de la Matei Basarab au strans bani. In total, 36 s-au intrecut in idei de afaceri si au reusit sa adune aproximativ 2.000 de euro.Alti elevi s-au gandit sa faca bratari cu diverse mesaje. "Dupa cele doua zile de vanzari, am reusit sa strangem 2.050 de lei. Oricat de mic ai fi, poti sa ajuti sa construiesti ceva foarte mare care sa ajute o multime de oameni", a spus un alt elev.Proiectul a fost coordonat de reprezentantii unei facultati private de antreprenoriat."Am atras un anumit tip de public licean. Sunt acei tineri care in vacanta de vara nu vor sa stea neaparat degeaba. Sunt acei tineri care vor sa isi intre in ritm ca se apropie inceperea scolii", a spus reprezentantul facultatii.