1 din 2 elevi declara ca nu a facut nici macar o ora de matematica online in starea de urgenta - sondaj

Astfel, pentru a afla cum s-au raportat la aceasta situatie, Success Academy a realizat, in perioada 25 aprilie - 4 mai 2020, un sondaj pe 505 elevi de scoala generala si liceu, clasele 5-12, preponderent din mediul urban (95%).Scopul sondajului a fost de a afla cum au resimtit tinerii aceasta perioada, cum s-au schimbat relatiile cu parintii, dar si detalii despre cum s-a desfasurat scoala online.Pe scurt, o parte semnificativa a juniorilor (aproximativ o treime) si a adolescentilor (aproximativ un sfert) considera ca relatia cu parintii s-a imbunatatit si ca au devenit mai apropiati, petrecand mai mult timp de calitate impreuna.Cu certitudine perioada de izolare a adus familiile mai aproape, a facilitat comunicarea copil-parinte. Asa cum era de asteptat, interesele actuale ale tinerilor sunt in marea lor majoritate prezente in zona de social media. Dar au alocat timp si pentru vizionarea filmelor, ascultarea muzicii, cititul cartilor sau jocurile pe calculator.In ceea ce priveste scoala online, procentul celor care declara ca NU au facut ore de matematica, romana, engleza si alte materii este unul important. De exemplu,De asemenea,In schimb, tinerii se plang de volumul foarte mare de teme trimise de profesori., 51,6% dintre ei spun ca nu s-a schimbat nimic, 29,5% declara ca sunt mai apropiati si 18,9% ca este mai incordata. Intrebati separat, cei mici spun ca s-au apropiat mai mult de parintii lor in aceasta perioada, "ne cunoastem mai bine parintii", "avem momente memorabile in familie"., 31,9% dintre respondenti au spus ca fac jumatate de ora zilnic, 28,1% o ora, 22,1% nu fac, 11,6% doua ore, 4,2% trei ore si 2% 4 ore.Referitor la scola online, elevii sustin ca "primesc prea multe teme de la profesori", "este mai greu ca la scoala clasica, ne trimit teme peste teme", "profesorii sunt obsedati de teme inutile" sau "profesorii nu sunt axati pe predare, doar ne dau teme".In ceea ce priveste materiile fizica, chimie, biologie, istorie, geografie, psihologie, filozofie, arte etc. se observa ca aproximatv trei sferturi dintre tineri nu au realizat nici o ora / curs online cu profesorii lor.Despre timpul petrecut facand teme, 32,1% dintre respondenti spun ca aloca 1-2 ore, 19,3% spun ca 2-3 ore, 14,3% sub o ora, 13,5% spun ca 3-4 ore, 5,2% spun ca 4-5 ore, 5,4% peste 5 ore si 10,2% deloc.A.G.