Cum se fac educatia sexuala si religia in scolile din Elvetia. Explicatiile unui medic roman din Zurich Interviu

Educatia sexuala este o disciplina obligatorie in scolile din Elvetia. De cand incep lectiile in orasul in care traiti dvs, ce invata copiii, ce materiale didactice sunt folosite, ce pregatire au profesorii si care e reactia elevilor?

De ce e necesara educatia sexuala (mai ales in scoli, intr-un cadru organizat, cu profesori pregatiti in acest sens) pentru dezvoltarea sanatoasa a copiilor?

In Romania, Biserica Ortodoxa militeaza pentru ca aceste cursuri sa fie optionale. A existat o astfel de reactie din partea clericilor si in Elvetia? In general, care e sentimentul parintilor si al opiniei publice despre acest subiect?

De ce considerati ca e util pentru copiii romani sa aiba parte de educatie sexuala in scoli, mai ales in conditiile in care statisticile (referitoare la numarul mamelor adolescente, al avorturilor etc.) sunt ingrijoratoare la noi in tara?

Astfel, noi am vrut sa aflam care e situatia prin alte tari europene, exemplul concret pe care il dam cu ajutorul unui medic fiind Elvetia. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat , pe 3 aprilie, legea care prevede obligativitatea organizarii in unitatile scolare, cel putin o data pe semestru, a unor programe de educatie pentru viata si pentru sanatate, inclusiv educatie sexuala pentru copii, "in vederea prevenirii contractarii bolilor cu transmitere sexuala si a graviditatii minorelor".De asemenea, actul normativ prevede si cursuri pentru "dezvoltarea capacitatilor psiho-emotionale, a competentelor sociale si interpersonale" de cel putin doua ori pe an.Ulterior, Patriarhia Romana a transmis ca se opune vehement obligativitatii orelor de educatie sexuala in scoli, sustinand un caracter optional al cursurilor de acest gen: "Consideram ca incadrarea in mod obligatoriu a elevilor in programe de educatie sexuala reprezinta un atentat asupra inocentei copiilor, impiedicand dezvoltarea lor fireasca si marcandu-i pe acestia pentru intreaga viata. (...)In Romania, studierea temelor specifice educatiei pentru viata si sanatate se realizeaza in cadrul disciplinei scolare obligatorii Consiliere si dezvoltare personala, careia i se aloca deja o ora/saptamana in Planul-cadru pentru invatamantul gimnazial.De asemenea, in sistemul public de invatamant romanesc exista deja discipline optionale, ofertate la nivel national, care abordeaza aspecte privind educatia pentru viata: Educatie pentru sanatate; Pregatiti pentru viata. Educatie pentru viata si comunitate; Adolescenta si autocunoastere; Mai intai caracterul", este o parte din mesajul Patriarhiei, pe care il puteti parcurge in intregime AICI Un studiu realizat de Fondul Natiunilor Unite pentru Populatie, in parteneriat cu Organizatia Mondiala a Sanatatii si Centrul Federal pentru Educatie in Sanatate, concluzioneaza ca educatia sexuala in scoli poate fi corelata cu o serie de imbunatatiri la nivel de sanatate publica : reducerea numarului de sarcini si avorturi la minore, a infectiilor cu transmitere sexuala, a infectiilor cu HIV, a ratelor de abuz sexual si a nivelului de homofobie.In cazul Romaniei, statisticile sunt ingrijoratoare:- Avem a doua cea mai ridicata rata de sarcini la adolescente din Uniunea Europeana - In 2015, trei din zece femei cu varsta cuprinsa intre 15 si 49 de ani nu foloseau nicio metoda de contraceptie, iar doar 51% foloseau metode moderne de contraceptie Media de varsta la care femeile din Romania nasc primul copil este a doua cea mai mica din Europa: 26,5 ani. Numarul persoanelor infectate cu HIV a crescut in tara noastra la 16.000 in 2017, comparativ cu 13.300 in 2010. Avem cea mai ridicata rata de avort din Europa : 480 de avorturi la 1.000 de nasteri (de peste doua ori mai mult decat media la nivelul UE - statistica din 2012).- Si, nu in ultimul rand, persoanele LGBT sunt definite ca grup vulnerabil si avem cea mai mica toleranta fata de homosexuali din UE In aceste conditii, am vrut sa aflam cum se face educatia sexuala in scolile dintr-o tara europeana care are o traditie mai indelungata in acest domeniu si care sta mai bine in statisticile legate de sanatate publica decat noi.Asadar, am ales Elvetia Iar pentru a obtine o perspectiva locala, am stat de vorba cu medicul. Ea este cadru didactic din 1997 la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, iar in 2017 a mers prin detasare la Spitalul Universitar din Zurich pentru a dezvolta cercetarea clinica pe care o desfasuram in Romania.Nu stie cand se va intoarce in tara, insa se bucura ca are sprijinul UMF Carol Davila sa lucreze in Elvetia, intr-o echipa de talie internationala si intr-un domeniu de nisa, anume bolile sistemice autoimune.Fiul meu a facut aici educatie sexuala (ES) la scoala in clasa a 8-a, primul an pe care l-a urmat la Zurich. Nu stiu daca clasele mai mici abordeaza subiectul. S-a predat, imi spune el, tot ce se putea invata pe tema aceasta. Despre anatomie, fiziologie, conceptie, sarcina si nastere, contraceptie, boli cu transmitere sexuala, hetero- si homosexualitate.Au avut ca material didactic prezentari PowerPoint, desene, hand-outs, brosuri. Elevii considerau normal sa abordeze aceste teme la orele de biologie.Trebuie sa va spun ca, in Elvetia, scoala pune mult accent in general pe contactul cu realitatea: la istorie au invatat si despre partidele politice din prezent, la matematica invata sa calculeze rate si dobanzi, la fizica si chimie se lucreaza mult in laborator.Introducerea educatiei sexuale in scoala din Elvetia a fost un proces pregatit de autoritati, pe baza unor studii realizate de experti in pedagoie si psihologie, intr-un timp indelungat (2006-2013, cred). Scopul introducerii ES a fost faptul ca ea aduce o contributie importanta la prevenirea infectiilor cu transmitere sexuala, sarcinilor in adolescenta si violentei sexuale. Intareste copiii si adolescentii si promoveaza dezvoltarea lor sanatoasa.Traduc din documentele de pe site-ul Oficiului Federal de Sanatate Publica (OFSP, echivalentul Ministerului Sanatatii din Romania): "Deci, pe scurt, introducerea ES in programa scolara, in cadrul orelor de biologie, a fost rezultatul unui indelungat proces de dezbatere care a pornit din zona de Sanatate Publica si a interconectat toti factorii interesati.Din cate stiu (pentru ca nu am locuit in Elvetia in perioada acestor dezbateri), societatea a fost in general de acord ca este utila introducerea ES in scoli. Par sa fi existat insa momente de tensiune in legatura cu unele aspecte concrete, de exemplu, dupa aparitia campaniei OFSP de promovare a prezervativului prin panouri in spatii publice. Aceasta, desfasurata sub sloganul "Love life - no regrets", a fost contestata, inclusiv in instanta, de mai multe asociatii civice.Consider ca e fireasca dezbaterea daca OFSP a facut bine sa finanteze din bani publici panouri publicitare cu scene explicit erotice, infatisand cupluri heterosexulae (majoritatea) si homosexuale (cateva).Nu imi pot imagina asa ceva in Romania si probabil nu m-as prea bucura sa vad imagini erotice pe panouri publicitare prin Bucuresti. In Elvetia, asociatiile civice care le-au combatut au strans bani (privati) si au lansat propria campanie pentru o viata sexuala morala si responsabila, folosind acelasi slogan "Love life - no regrets", completat cu "Safest sex by saving sex" si cu "Fidelitate, responsabilitate".Recunosc ca panourile acestea imi sunt mai simpatice decat cele ale campaniei pro-prezervativ. In definitiv, nu cred ca o societate democratica poate exista fara responsabilitate individuala.Pentru ca "tinerii si copiii bine informati se pot proteja mai bine de infectiile cu transmitere sexuala si de sarcinile nedorite" - am citat de pe site-ul Oficiului Federal al Sanatatii Publice din Elvetia, dar este ceea ce cred si eu.In mediul clerical din Elvetia (unde coexista, acum pasnic si in buna intelegere, dupa lupte sangeroase prin secolele XVI-XVII, mai multe biserici, dintre care mai importante sunt Biserica catolica si Biserica reformata), problema educatiei sexuale s-a pus si s-a dezbatut serios si furtunos la inceputul secolului XX.Acum, adica o suta de ani mai tarziu, bisericile nu s-au opus introducerii ES in scoli. Ele sunt mult mai inclinate sa dezbata probleme din realitatea cotidiana decat Biserica Ortodoxa din Romania.In apararea BOR as mentiona ca, de indata ce incearca un pas spre modernizare, se declanseaza adevarate campanii anti-BOR cu acuzatii de blasfemie, pornind aparent de la "baza" organizatiei, dar sustinute puternic prin fake news de tip teoria conspiratiei, pe mediile de socializare.Chiar acum puteti gasi pe Facebook persoane care alterneaza mesaje pioase cu pseudo-stiri anti-vaccin si anti-educatie sexuala (eventual si un pic xenofobe si anti-Occident). Asemenea campanii nu exista, sau nu am dat eu de ele, pe retelele de socializare din Elvetia. In plus, ele nu "prind" acolo unde oamenii sunt mai bine educati.Cat despre religia in scoli: in scoala publica din Zurich nu se face o singura religie, ci se prezinta pe rand diversele religii. Eterogenitatea etnica, lingvistica, religioasa si sociala este in Zurich, unde aproape o treime din populatie nu provine din Elvetia, mult mai mare decat in Romania. Exista insa scoli private unde copiii pot primi o educatie religioasa personalizata.Asa cum spuneam mai sus, consider ca tinerii si copiii bine informati se pot proteja mai bine de infectiile cu transmitere sexuala si de sarcinile nedorite.E o mare iluzie sa crezi ca, daca nu se abordeaza ES la scoala, ei nu vor afla despre sex pana la majorat sau eventual pana la casatorie. Asta a fost o ipocrizie a multor secole, la care insa in Occident s-a renuntat de cel putin cateva decenii (cu exceptia unor insule ale societatii, reprezentate de unele minoritati religioase).In Romania e nevoie de aceasta educatie sexuala, pe care uneori nici parintii nu o pot oferi. Lipsa ES se vede in numarul mare de sarcini la adolescente, de numarul mare de intreruperi de sarcina si in incidenta ridicata a cancerului de col uterin.Inchei prin a va povesti ca, prin anii '80, exista in manualul de biologie de clasa a 7-a sau a 8-a o vaga incercare de ES, de fapt mai mult de igiena, dar si aceea era mai degraba o inducere in eroare decat o educatie corecta. Se explica, de exemplu, ca fetele, in timpul sangerarii menstruale, nu au voie sa faca baie sau dus, sa faca sport etc.Noi, copiii, radeam de acest manual, desi unii dintre noi auzeau asemenea mostre de intelepciune si prin familiile lor.De aceea, cred ca in Romania e nevoie de introducerea ES in scoli, in particular, si de imbunatatirea accesului la educatie, in general. Deficitul in educatie este, cred, cea mai mare amenintare cu care se confrunta Romania in prezent.