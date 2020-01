Cursurile vor fi suspendate in corpurile liceului din Arad afectate de deratizare. 14 elevi au ramas internati

Ziare.

Conform situatiei anuntate marti dimineata, de Spitalul Judetean, 40 de copii au venit la UPU, 14 ramanand internati.De asemenea, Directia de Sanatate Publica va dispune, marti dimineata, masurile pentru curatenia spatiilor si se vor face verificari atat la firma care a executat lucrarea, cat si la unitatea de invatamant de catre institutiile abilitate.Conform ISU Arad, probele aeriene nu au aratat nimic pe aparate, fiind insa prelevate si probe de pe banci si diferite obiecte. Aceste probe trebuie verificate in laborator.Purtatorul de cuvant al ISU Arad, George Plesca, a declarat ca un echipaj CBRN a facut cercetarea la fata locului, in cazul Liceului german "Adam Muller Guttenbrunn". Echipajele CBRN fac verificari si in pivnita.Potrivit sursei citate, un alt echipaj CBRN de la Bihor a ajuns la Arad pentru a face o noua cercetare, pentru ca rezultatele sa fie verificate la doua aparate." O sala de clasa s-a sigilat, in restul claselor s-a trecut la ventilare. Vrem sa vedem care sunt diferentele, ce indica aparatele, intr-o sala de clasa aerisita si in alta in care nu s-a aerisit", a spus George Plesca.Echipajul din Bihor a inceput cercetarile in jurul orei 21.45.Ministerul Sanatatii a anuntat ca a dispus un control mixt de urgenta dupa ce la Spitalul Judetean Arad s-au prezentat 20 de elevi, cu varste intre 11 si 13 ani, de la Liceul German, cu eruptii pe fata, greturi si varsaturi . "Nu este normal ca dupa evenimentele tragice de la Timisoara o astfel de situatie sa se repete la numai doua luni. Am dispus atunci sa fie verificate toate firmele care efectueaza operatiuni de deratizare, dezinfectie si dezinsectie, dar se pare ca, la Arad, nimeni nu si-a facut treaba", a spus ministrul Victor Costache.