Deputatii au decis in unanimitate: Parintii isi pot lua zile libere pana la incheierea anului scolar

Plenul Camerei Deputatilor a dat vot favorabil proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.Proiectul a fost sustinut de Ministerul Muncii si din plen de catre presedintele Comisiei de munca, Adrian Solomon.Potrivit actului normativ, se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu. Potrivit unui amendament, "prin exceptie, in anul 2020, aceste prevederi se aplica si pe perioada imediat urmatoare incetarii starii de urgenta, pana la incheierea anului scolar".Un amendament initiat de deputatii Adrian Solomon (PSD) si Eva Andrea Csep (UDMR) arata ca, pana la finalizarea tuturor restrictiilor impuse de epidemia cu COVID-19, prevederile prezentei legi se prelungesc pana la ridicarea tuturor restrictiilor. Astfel, "prevederile prezentei ordonante de urgenta, inclusiv ale actelor normative care o modifica si/sau o completeaza ori care cuprind dispozitii care privesc aplicarea prevederilor sale, se aplica in continuare, fara intrerupere, de la data incetarii starii de urgenta instituite prin decret, potrivit art. 93 alin.(1) din Constitutia Romaniei, republicata, pentru toate domeniile de activitate in care se mentin restrictii, pana la ridicarea acestora, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020"."Guvernul n-a facut nimic (...) n-a prelungit Ordonanta 30 si a celorlalte acte care o modifica. (...) E vorba de micile afaceri, restaurante, hoteluri care raman inchise si ai caror angajati sa ramana in continuare in somaj tehnic", a explicat Adrian Solomon.Un alt amendament mentioneaza ca pot beneficia de aceste prevederi parintii care au copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant, sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani (fata de 18 ani, cum era prevazut initial), inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant.Potrivit unui alt amendament adoptat de comisie, "prevederile prezentei legi nu se aplica in cazul in care unul dintre parinti are raportul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului, in conditiile art. 52 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile prezentei legi nu se aplica nici in cazul in care celalalt parinte nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia situatiei in care este incadrat in grad de handicap grav sau accentuat si astfel este scutit de la plata impozitului pe venit".Deputatii Comisiei pentru munca au mai decis ca pe perioada starii de urgenta, instituita prin decret, potrivit art. 93 alin.(1) din Constitutia Romaniei, republicata, beneficiarilor dispozitiilor mentionate care nu respecta dispozitiile normative in vigoare privind carantina, izolarea sau autoizolarea la domiciliu le inceteaza dreptul la indemnizatie la data constatarii de catre autoritatea competenta a incalcarii obligatiei de carantina, izolare sau autoizolare la domiciliu.Citeste si Parintii isi vor putea inscrie copiii la gradinita prin mail, telefon sau fax