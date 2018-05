Directoarea unui liceu si-a dat demisia, dupa ce au aparut poze indecente cu ea si un elev

Ziare.

Luni, femeia a demisionat din functia de conducere.Scandalul a izbucnit in weekend, cand in presa locala si pe Facebook au aparut mai multe fotografii indecente, personajele surprinse in capturi fiind directoarea Liceului de Arta si un elev din clasa a XII-a.Surse din randul profesorilor spun ca in acest caz este vorba despre o razbunare a fostului sot al femeii, care ar fi realizat capturile si ulterior le-ar fi raspandit pe Internet.Pentru a verifica toate informatiile, la Inspectoratul Scolar Judetean a fost infiintata o comisie de ancheta."Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea s-a autosesizat in legatura cu informatiile aparute in presa locala online, referitoare la doamna profesor Taicutu Diana, director la Liceul de Arta Gheorghe Tattarescu Focsani.In data de 14.05.2018 va fi constituita la nivelul Inspectoratului Scolar Judetean Vrancea o comisie care va demara procedura de cercetare privind cele semnalate in articolul de presa.In functie de concluziile acestei actiuni, de gradul in care faptele se confirma si de gravitatea acestora, Inspectorul Scolar Judetean Vrancea va decide in consecinta", se arata intr-un comunicat transmis de ISJ Vrancea.Anchetatorii incearca sa afle cand a avut loc presupusa intalnire amoroasa intre directoare si elev, deoarece elevul, acum major, ar fi putut fi minor in momentul realizarii inregistrarii video.Inainte de constituirea comisiei de ancheta, directoarea Liceului de Arte a demisionat."Mentionam ca domna profesor Taicutu Diana Rozalia si-a inaintat demisia din functia de director in dimineata zilei de 14.05.2018. Indiferent de rezultatul final al cercetarii intreprinsa de reprezentantii institutiei noastre, Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea condamna categoric si se delimiteaza de astfel de actiuni care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului profesiei de dascal", se precizeaza in comunicatul ISJ Vrancea.Profesoara suspectata ca a avut o relatie cu unul dintre elevii sai nu a putut fi contactata pentru a oferi un punct de vedere.