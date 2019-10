Directorul unui liceu de elita din Timisoara i-a gonit pe elevii care fumau... cu un extinctor (Video)

Ziare.

In imagini se vede cum directorul merge cu un extinctor in mana spre elevi si cand ajunge langa ei il utilizeaza, pulverizand substanta inspre copii, noteaza Press Alert In acel moment, elevii au inceput sa fuga, dupa cum se vede prin ceata creata de substanta din extinctor.Directorul nu a negat nimic din ceea ce se vede in imagini, spunand ca a fost o gluma, dar recunoscand ca a fost, totusi, exagerata."Noi ieri am avut un exercitiu de evacuare cu pompierii si dupa exercitiu, noua, cadrelor didactice, ni s-a facut un instructaj suplimentar despre folosirea extinctorului. A fost pauza si copiii s-au dus in pauza. Au venit cativa elevi mai mici si un cadru didactic, care mi-au spus ca s-au invatat copiii nostri si stau la fumat la noi in parc. Am luat extinctorul repede si m-au dus printre ei si am pulverizat cumva in sus.Dar sa stiti ca a fost un gest in gluma, nu am avut probleme de niciun fel. Mi-am cerut scuze elevilor si parintilor. Nu a fost cu intentie, nu am vrut sa le fac rau. Stiu ca am exagerat, dar pe moment asta a fost reactia mea. Imi cer scuze si imi pare rau", a declarat directorul.Ionici a declarat ca foarte multi elevi fumeaza, 50-100, dar ca nu vrea sa ii exmatriculeze din cauza unei tigari."Culmea, cei de clasa a IX-a sunt cei mai multi fumatori. Sunt disperat. Observatii individuale le pot da, mustrari scrise, pe cei de clasa a XI-a si a XII-a ii pot exmatricula, dar mi se pare absurd sa-i exmatriculez sau sa le dau doi, trei la purtare pentru o tigara. Stiu ca gestul meu a fost exagerat si imi pare rau. Dar ei au luat-o in gluma, majoritatea au si fugit de acolo", a mai precizat Ion Ionici.